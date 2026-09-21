聽新聞
0:00 / 0:00

921地震27周年 災害不會因淡忘而消失

聯合報／ 李自強／高雄市全民安全防災教育學會理事長（高雄市）
921國家防災日大規模動員演練，台東縣消防局通訊指揮車首度曝光。記者尤聰光／攝影
921國家防災日大規模動員演練，台東縣消防局通訊指揮車首度曝光。記者尤聰光／攝影

九二一大地震至今已經過了廿七年。對經歷過那一夜的人而言，房屋倒塌、停電、道路中斷、家人失聯，以及等待救援的恐懼，仍可能歷歷在目。對於今天許多年輕人而言，九二一卻僅是課本上的歷史事件。當年的親身感受隨著世代交替而淡化，但台灣面臨的災害風險並沒有因此減少。

更值得注意的是，今天的災害型態正在改變；除了地震之外，極端氣候帶來短時間強降雨、山崩、土石流、溪水暴漲、淹水等複合型災害。最近南投山區救援事故，更讓人看到在急流與惡劣天候下，救援人員本身也可能成為受災者。這提醒我們，現代防災不能只問「有沒有消防員」，更要問消防員能不能安全抵達、有沒有足夠工具完成救援。

九二一之後，下一代要學的不只是地震避難；遇到山區暴雨或溪水暴漲時，不能因天氣暫時平靜就靠近河床；也要知道道路中斷、橋梁沖毀、手機無訊號時，如何等待救援、取得資訊，以及如何與家人保持聯繫。

政府的防災教育也應從「演習」進一步走向「實際能力」。除了地震演練，更應模擬山區道路中斷、通訊中斷、河川暴漲及大規模停電等情境，讓民眾真正知道遇到災害時該往哪裡走、如何求援、如何撤離。

救災科技同樣應提前準備，無人機除了空拍搜尋，更可研究在安全條件下投送救生繩、救生圈、通訊設備及緊急物資，協助建立繩索救援通道；衛星影像、定位系統、水文資訊等，則可協助指揮中心掌握災區道路、水位及受困者位置。科技不是取代消防員，而是降低消防員必須承擔的風險。

災害不會因記憶淡忘而消失。九二一留給台灣的最大遺產，不只是記住那場大地震的教訓；重點是使每一代人都熟知，災害來臨時該如何保護自己、如何讓救援人員安全回家。

災害 地震 山崩 921大地震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

別嚇到！921國家防災日 明早9：21「全台發送地震、海嘯演練警報」

圖表看時事／冰川崩墜釀毀滅山洪 圖解中尼洪災過程、冰體怎成天災

馬太鞍洪災週年前夕 季連成談防災：提升社會韌性國家更安全

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

相關新聞

企業AI轉型 要更有責任思維

過去ＡＩ主要負責「提供答案」，如今已漸具備規畫工作、調用工具與執行任務的能力。當ＡＩ真正走進企業日常營運，需要討論的已不只是它能替企業節省多少時間，而是企業準備好承擔它帶來的管理責任了嗎？

唯有AI國有化 才能承擔最後責任？

美國帕蘭泰爾執行長卡普近日接受ＣＮＢＣ訪問時表示，如果ＡＩ技術帶來的風險與法律責任大到企業無法承擔，領先的ＡＩ實驗室最後可能需要國有化。他同時強調，ＡＩ開發者必須對自己的行為負責，也需要建立合理而且可以執行的規範。

讀家觀點／AI風險不可測 人類能守住失控的邊界？

一九九三年經典電影「侏羅紀公園」，描述億萬富翁在孤島上利用遠古ＤＮＡ與基因重組技術，讓滅絕數千萬年的恐龍重現人間。人類自認掌握生命密碼，打造前所未有的恐龍樂園，卻忽略大自然並非可以任意操控的商品。

川習二會前 川普喊AI部隊 對習近平叫板

就在川習今年二會前，美國總統川普在其社群上宣布將成立「ＡＩ部隊」，並另覓一名「ＡＩ沙皇」。然而，比起追問這是不是一支真正的部隊，我們更應注意川普強調，ＡＩ就是下一場工業革命與網際網路，但規模與影響比這兩者更大，未來可能占美國ＧＤＰ二成五。更宣稱目前美國領先中國、也領先全世界，而川普打算讓美國繼續保持領先。由此可看出川普正把人工智慧從產業政策，推升為國家安全與大國競爭核心。

921地震27周年 災害不會因淡忘而消失

九二一大地震至今已經過了廿七年。對經歷過那一夜的人而言，房屋倒塌、停電、道路中斷、家人失聯，以及等待救援的恐懼，仍可能歷歷在目。對於今天許多年輕人而言，九二一卻僅是課本上的歷史事件。當年的親身感受隨著世代交替而淡化，但台灣面臨的災害風險並沒有因此減少。

沈伯洋 愛河、基隆河你要顧哪個

九合一選舉進入倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋特別南下高雄，與同黨高雄市長參選人賴瑞隆合體走讀愛河灣；同一天，對手蔣萬安也與新北市長參選人李四川南下力挺柯志恩，形成藍綠「北高連線」對決的畫面。沈伯洋自認此行是「互相打氣」、並非輔選，但這趟南下之行究竟利大於弊，還是弊大於利，恐怕值得盤算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。