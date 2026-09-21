921地震27周年 災害不會因淡忘而消失

九二一大地震至今已經過了廿七年。對經歷過那一夜的人而言，房屋倒塌、停電、道路中斷、家人失聯，以及等待救援的恐懼，仍可能歷歷在目。對於今天許多年輕人而言，九二一卻僅是課本上的歷史事件。當年的親身感受隨著世代交替而淡化，但台灣面臨的災害風險並沒有因此減少。

更值得注意的是，今天的災害型態正在改變；除了地震之外，極端氣候帶來短時間強降雨、山崩、土石流、溪水暴漲、淹水等複合型災害。最近南投山區救援事故，更讓人看到在急流與惡劣天候下，救援人員本身也可能成為受災者。這提醒我們，現代防災不能只問「有沒有消防員」，更要問消防員能不能安全抵達、有沒有足夠工具完成救援。

九二一之後，下一代要學的不只是地震避難；遇到山區暴雨或溪水暴漲時，不能因天氣暫時平靜就靠近河床；也要知道道路中斷、橋梁沖毀、手機無訊號時，如何等待救援、取得資訊，以及如何與家人保持聯繫。

政府的防災教育也應從「演習」進一步走向「實際能力」。除了地震演練，更應模擬山區道路中斷、通訊中斷、河川暴漲及大規模停電等情境，讓民眾真正知道遇到災害時該往哪裡走、如何求援、如何撤離。

救災科技同樣應提前準備，無人機除了空拍搜尋，更可研究在安全條件下投送救生繩、救生圈、通訊設備及緊急物資，協助建立繩索救援通道；衛星影像、定位系統、水文資訊等，則可協助指揮中心掌握災區道路、水位及受困者位置。科技不是取代消防員，而是降低消防員必須承擔的風險。

災害不會因記憶淡忘而消失。九二一留給台灣的最大遺產，不只是記住那場大地震的教訓；重點是使每一代人都熟知，災害來臨時該如何保護自己、如何讓救援人員安全回家。