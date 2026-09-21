沈伯洋 愛河、基隆河你要顧哪個

九合一選舉進入倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋特別南下高雄，與同黨高雄市長參選人賴瑞隆合體走讀愛河灣；同一天，對手蔣萬安也與新北市長參選人李四川南下力挺柯志恩，形成藍綠「北高連線」對決的畫面。沈伯洋自認此行是「互相打氣」、並非輔選，但這趟南下之行究竟利大於弊，還是弊大於利，恐怕值得盤算。

這項行程或許有助延續「洋流」話題熱度，因沈伯洋近期在多場活動中累積一些聲量，若能透過跨縣市活動延續曝光度，對他個人與綠營整體選情都有助益。何況，四處站台、串聯黨內候選人，也是政治人物累積政治資本的操作方式之一。尤其蔣萬安南下輔選柯志恩，營造「北高連線」，沈伯洋自然也有與賴瑞隆同框拚場的壓力。

但沈伯洋畢竟不是蔣萬安，兩人的選情態勢截然不同。蔣萬安是現任台北市長，這幾年已在台北累積一定的施政成績與知名度，選民對他的市政表現已有評價。在既有政治基礎相對穩固的情況下，他南下扮演「母雞」，帶動藍營整體氣勢、為其他縣市候選人助陣，同時為自己累積黨內政治能量。

沈伯洋的處境卻不相同，他是台北市長的挑戰者，現階段首要任務，是建立台北市民對他的認識與信任。從市政議題、施政藍圖，到與地方基層的連結，都還處於打地基的階段。相較於跨縣市製造聲量，他更需要扎扎實實留在台北，一步一腳印拜訪基層，與各種在地團體對話。

首都市長選戰，終究不能「選假的」。此時抽出半天以上跨縣市站台、走讀甚至玩ＳＵＰ，固然可以吸引目光，卻也可能提供對手攻擊的素材，招致「本業還沒顧好，就急著跑外縣市」的質疑。更重要的是，當「洋流南下」、「北高對決」成為媒體討論焦點時，沈伯洋最需要向台北選民證明的市政論述與治理能力，反而被邊緣化。

選戰如博弈，每次出牌都必須精算籌碼，更要知道主戰場在哪裡。沈伯洋南下高雄，或許讓「洋流」一路吹進愛河灣；但對一名台北市長挑戰者而言，真正需要征服的，是淡水河、基隆河兩岸的選民。

畢竟「洋流」吹得再遠，最後選票還是得在台北開出來；ＳＵＰ划得再漂亮，也划不進台北市長辦公室。若連自己的主戰場都還沒站穩，就急著南下替別人「打氣」，就得小心最後自己的選票也跟著洋流給漂走了。