「旋風」、「浪潮」自欺欺人…選民要的不是人氣王

九月十九日高雄很熱鬧，蔣萬安陪柯志恩走六合夜市，三五○公尺走了一小時還走不完，最後連高鐵都錯過。另一頭，沈伯洋與賴瑞隆在愛河灣划ＳＵＰ，支持者一路追著走。台北市長選舉突然搬到高雄打，高雄選舉也跟著沾上台北的火花。這種場面很好看，媒體也喜歡。只是選舉最容易產生的錯覺，就是把人潮當成選票。

蔣萬安到高雄幫柯志恩站台，對國民黨當然有凝聚支持者的作用。沈伯洋南下與賴瑞隆合體，也可以製造話題。問題是民眾到底是來看柯志恩、賴瑞隆，還是來看蔣萬安、沈伯洋？

候選人請明星站台，本來希望借光，結果燈光太亮，自己反而站到陰影裡。尤其地方選舉最後要投的是市長，選民會問垃圾怎麼處理、交通怎麼改善、工作在哪裡、房價怎麼辦、老人誰照顧。台上站台的人再紅，也不能替候選人回答或答應任何東西。

柯志恩再戰高雄，與四年前已不同。她敗選後繼續留在高雄經營，現在談空污、社福、長照與產業，選民有足夠時間檢驗她。賴瑞隆有地方行政與立法院經驗，也提出半導體、ＡＩ、智慧製造、亞灣發展等主張。

高雄這幾年有些改變，演唱會經濟、亞洲新灣區、半導體投資都增加城市能見度，但市民生活不會只靠演唱會。產業進來以後能留下多少好工作？薪水能不能追上房價？空污改善多少？道路是否平整沒有坑洞？老城區和偏遠地區有沒有一起受益？這些問題比「隆捲風」和「大風起」重要多了。

蔣萬安與沈伯洋的情況又不一樣，蔣萬安是現任市長，選民可以拿四年市政成績來打分數；沈伯洋是挑戰者，必須讓台北市民知道，如果換他當市長，哪些事情會改，準備怎麼改。

所以沈伯洋跑高雄、桃園、台中，可以增加全國曝光，也能幫民進黨其他候選人炒熱氣氛，但他的考卷還是在台北。大巨蛋、都更、社宅、交通、少子女化、老人照顧、兒少安全、內湖交通，每一題都躲不掉。愛河的ＳＵＰ划得再漂亮，回到台北還是得回答基隆河兩岸市民每天碰到的問題。

蔣萬安也一樣，現任者有行政資源和知名度，跨縣市站台自然比較有餘裕，但跑遍全台不能取代市政成績。選民最後檢查的，還是過去四年他究竟做了什麼。

台灣選舉吃過很多次人潮的虧，造勢場擠滿人，候選人很容易興奮，支持者也會覺得穩了。但來看政治明星的人、跟著朋友來的人、專程拍照的人和支持者，全都混在一起。手機拍下來都是人，投票所裡票卻出不來。

當年「韓流」比較特別，很多支持者是自己搭車跨縣市參加活動，不是靠候選人動員。現在蔣萬安與沈伯洋都有跨區人氣，但能不能形成同樣的自主流動，還要繼續觀察。把每一次夜市塞爆都叫做「旋風」或「浪潮」，喊久了反而會被風浪欺騙，自以為穩了，等到風平浪靜就知道自己沒穿褲子。

距離十一月廿八日還有一段時間，政治明星可以把場子炒熱，可以替候選人加油，也可以把原本沒興趣的人拉過來看一眼。但柯志恩與賴瑞隆終究還是得自己撐起場面，蔣萬安與沈伯洋也得回到台北的現實。

選舉可以有旋風、有人潮，也可以划ＳＵＰ。熱鬧過後，選民最後進投開票所拿起選票，可惜上面找不到「人氣王」這個候選人。