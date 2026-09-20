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金門艦贈菲律賓 賠了夫人又折兵

聯合報／ 趙興鵬／中華戰略學會研究員（台北市）

海巡署擬將除役海巡「金門艦」，經過整修後，贈予菲律賓。金門艦五百噸級，材質鋼質、鋁合金結構，排水量六八八噸，民國九十七年服役，船齡十八年，加上整修，可說還算是一艘堪用中古新艦。

贈艦雖然表面上是與菲律賓套關係、拉交情，增加其海巡實力，實則「項莊舞劍，意在沛公」，消耗中共海警戰力、牽制中共在我東部外海警巡、減低我海巡壓力；但如此帶來的後果，其危害程度，可能遠勝於我們所想像得到的效果，恐不但賠了夫人還折兵，更恐對我漁民養虎貽患，理由如下：

一，菲律賓與我經濟海域一直還未劃界確定，存在著兩百海里面積的爭議。菲方對我漁民肆意抓捕，前有屏東廣大興漁船事件，菲律賓海巡公務船對我漁船海上掃射、造成台籍船長中彈身亡；其他綁架我漁船罰款、漁民坐牢，更層出不窮，影響屏東、高雄、台東南部漁民生計。贈菲律賓金門艦，無異一面給菲律賓遞槍、一面助紂為虐，回頭斷我漁民活路。

二，中業島是位於南沙群島的岩礁，南海第二大島，菲律賓在一九七一年借颱風之後，初次占領該島我南海疆域至今；如果我贈艦，不啻是在忽視領土問題，等同對菲做出讓步的訊號。

三，賴清德政府一意想在第一島鏈發揮主導地位，尤其是在美國內部有撤出第一島鏈、退居第二島鏈的看法漸次出現時，想與日本、菲律賓連結成堅固防線，填補美撤出島鏈所形成的真空，將台灣成為日菲抗中防衛共同體，將台灣打造成上接日本、下連菲律賓的黏著劑，持續第一島鏈防務。但這不過是賴政府「務實台獨」思維下，一廂情願的換算公式，恐只能引起中共加速統一的急迫性，

四，如美國撤出第一島鏈，或是還剩兩年任期的川普，為避開兩大國核子戰爭，順水推舟接受中共要求、交換，放棄戰略模糊，並非無此可能。以美國利益掛帥的美國人，在歷史上放棄友邦、出賣盟友，不在少數，越戰撤軍、阿富汗匆忙撤退，烏克蘭戰場也絕不派軍，證明美國拋棄友好國家比丟一雙舊鞋還容易；若有一天，川普明示不介入台海，決定放棄台灣，台灣也不必驚訝。靠美國絕不是買了一張保單，靠台日菲接替此一美國留下的防務？答案更是不樂觀，那是三國無法承擔的負荷。

按上述邏輯推理，金門艦贈菲一事，不但無濟於島鏈重組合作、阻卻中共犯台，更不會引來菲律賓的好感。只有大哥帶著小弟出來混，哪有小弟帶著大哥跑龍套？台灣難以影響美國，若美國不與我們站在同一條陣線，只有另闢蹊徑；但南下找菲律賓，確實找錯了方向，「向西看」才是務實作法。

畢竟菲律賓與台灣一樣，離美國太遠，又離中國太近，連菲律賓都未與中國全面撕破臉，何況台灣？兩岸的溝通，又何須如此算計？

菲律賓 金門 海巡

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