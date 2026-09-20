海洋立國夢 台怎追陸

海洋從提供食物、氣候調節到資源開發等，扮演不可或缺的角色，與人類的未來緊密相連。有感於海洋為世界經濟復甦和發展提供重要動能，海洋成為許多臨海國家築夢目標，台灣與大陸亦不例外。

為此，中國正積極尋求走出一條具有中國特色的向海圖強之路，也提供了新思路、新模式、新方法。在面對複雜多變的外部環境下，中國二○二五年海洋生產總值高達十一兆人民幣，占國內生產總值百分之七點九，水產養殖產量高達六三二六萬公噸，占水產品總產量百分之八十三；不僅穩住十四億多人口的食物供給，也正從海洋大國跨入海洋強國之列，在國際海洋秩序中逐步發揮影響力，引起其他海洋強國側目。

儘管中國海洋強國的位置正逐步踏實，但還是存在若干短板，為「海洋夢」投下變數，包括：海洋高技術領域，自主創新能力與國際先進水平仍有差距；高端海洋裝備與核心零組件在一定程度上仍依賴進口；海洋產業核心競爭力尚需提升；雖然總量規模與部分產業（如海洋漁業）居全球前列，但整體產業鏈的高端轉化效率與質量效益仍需提升；缺乏具有國際競爭力的世界級海洋產業聚落。

台灣四面環海，擁有豐富漁業資源，過去習慣以陸地看台灣，解嚴後才逐步重視海洋，兩千年陳水扁當選總統後強調，台灣是「海洋國家，而非島嶼國家」，並提出「海洋立國」是台灣廿一世紀的新選擇，將全面推動向海發展與藍色經濟；前總統蔡英文和現在賴總統的海洋政策，都期望推動台灣成為真正的海洋國家。如今四分之一世紀過去了，台灣以「海洋立國」的夢想仍未獲得國際認同，除了國際政治現實外，台灣做為海洋國家許多表現並未嶄露頭角，受到國際關注，連原本台灣引以為傲的漁業，如今已失去耀眼光彩。

台灣漁業總產量從二○○三年的一四七點六萬公噸，降低至去年漁業總產量八十九點二萬公噸，遠洋漁業總產量從八十五點三萬公噸降低至四十七點九萬公噸；近卅年來，沿海漁獲量更下跌百分之五十二；海面養殖亦從四點一萬公噸降至去年的僅一點六萬公噸。

台灣曾經擁有蓬勃的造船、航運與漁業人才培育體系，如今卻面臨招生不足與人才流失困境，最大的遠洋漁港「前鎮漁港」高達八十一億元的整建案，竟然亂象百出。

日前發表的「海洋與台灣」紀錄片，籌拍主持人語重心長表示「台灣四面環海，但我們談國土，想到的往往是山林、城市與農地，希望這部紀錄片，能夠把海洋重新帶回台灣的視野。」台灣追求「海洋立國」的大夢，仍遙不可及。

台灣想要實現「海洋立國」，應先建立共識，讓民眾認定海洋是帶來更幸福、更美好生活的唯一路徑，如中國大陸推行「向海則興，背海則衰」的理念；凝聚各界共識，有效整合相關機構、人力及經費等資源，扭轉傳統陸權思維，重新建構海洋生態保護、ＡＩ與可再生能源的應用、海洋智慧養殖技術、抗逆境新品種育成等能讓國際有感的海洋產業。台灣也應積極呼應國際海洋主張，如支持大自然保護協會「二○三○年保護百分之三十的海洋」計畫、參與國際海洋組織運作，做出實質貢獻，成為維護海洋不可或缺一員，讓海洋立國夢想水到渠成。