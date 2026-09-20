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申訴之前 親師能否有溝通空間

聯合報／ 王俐雯／社團法人中華國際全齡關照教育促進會理事長、大學兼任講師（高雄市）

教師節到來前夕，一名國中家長因制服問題，在親師群組提到曾找議員協助與校長聯繫，甚至表示若因制服受罰，還有其他議員「可以施壓」。事情曝光後引發討論，遭點名的議員則表示，服務處只是提供陳情管道，並未要求校方更改制服規定或給予特定學生例外。

筆者不想評論當事家長或議員，真正讓人在意的是：當家長和老師、學校的想法不同時，親師之間還願不願意先好好把事情說清楚？

我在幼教與托育現場工作廿多年，每當發生不當對待孩子的新聞，留言區常會出現一句熟悉的話：「沒有愛心，就不要當老師。」這句話沒有錯，但「愛心」也可能是我們最常使用，卻最容易把複雜問題簡化掉的兩個字。

最近筆者周遭發生的兩個案例，更讓人深思。第一案，家長在托育機構外聽見孩子哭，卻沒有聽見老師的聲音，因此對當時的照顧方式產生疑慮。在還沒有進一步了解現場發生什麼事情之前，案件便已進入申訴與調查程序。

看完監視器影像後，家長表示對原先反映的事情沒有疑慮，甚至開始擔心這次申訴會不會影響老師。然而，案件既已進入「疑似不當對待」調查程序，老師仍須接受後續調查。

第二案，孩子出現疑似尿布疹的泛紅，家長認為是在托期間照顧不周，因此提出「疑似不當對待」申訴，托育機構必須配合提供十天監視器影像。影像中沒有看到孩子遭受傷害，最後被注意到的，反而是一名剛到職的本科系新人，在部分換尿布與清潔流程上還有需要加強的地方。

該改善的，就應該改善。新人不熟悉的地方重新教，流程不夠確實就加強教育訓練，這些都沒有問題。但最後，這名新人離職了，並不是因為傷害孩子而離開，而是在事件調查及日常照顧細節被長時間檢視的壓力下，離開托育工作。

如果今天用同樣的尺度，逐格檢視每一個家庭照顧孩子的日常，父母在孩子哭鬧時語氣重了一點、趕時間時動作急了一些，這些畫面是不是也可能被解讀成「疑似不當對待」？

專業托育人員接受比一般家庭更高的專業要求與監督，本來就合理。但更高的專業要求，不應等同於「疑似不當對待」的判斷門檻可以不斷降低。什麼是不容跨越的不當對待？什麼是必須改善的照顧疏失？什麼又是可以透過提醒、指導與教育訓練修正的照顧細節？

教育真正讓人擔心的，不是老師被要求負責，而是老師最後只求不要出事。

家長當然有權提出疑問，老師也不會因為具有專業身分，就不能被質疑。但在日常爭議裡，在進入正式調查之前，親師之間是否還有把事情說清楚的空間？

這不是要家長不要申訴，更不是要主管機關少管一點。而是當一件事情同時可能是誤解、照顧細節需要改善，甚至真正的不當對待時，我們能不能有能力把它們分清楚，而不是一開始就全部放進同一個框架裡？

我們一直在問，什麼樣的人才適合照顧孩子；或許也該反過來問：現在的教育與照顧環境，還留得住願意學、願意改、願意投入第一線的人嗎？

愛心很重要，但愛心不是用不完的。今年教師節，如果我們真的想說一聲「謝謝老師」，除了鮮花、卡片與表揚之外，也許還可以多留一點空間，讓家長的疑慮被聽見、也讓老師有機會把事情說清楚。

溝通 國中 議員

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