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教育部眼中的「好老師」

聯合報／ 邱保龍／研究人員（新北市）

教育部日前推出敬師微電影「一百分的形狀」，教育部所希望呈現的「好老師」形狀，究竟是什麼樣子？

我身邊就有一位老師，就是我姊姊。她有自己的孩子，也要陪伴失能的父親；放學開車回家的路上，手機裡還可能跳出家長訊息，學生的事情並不會隨著下課鐘聲結束；回到家，她既是母親、也是女兒。對她而言，教師工作並不是下課後就從生活中消失，而是經常與家庭生活交疊在一起。

這也讓我重新看教育部影片裡的那名女老師。她發現學生修改考卷，沒有只處理成績，而是進一步理解孩子的家庭，課後陪她做陶藝。影片想呈現的是一名願意看見學生處境的老師。然而，教育部用這樣的故事來敬師，它所讚美的究竟只是教師對學生的關心，還是對教師的角色有更進一步的期待？

電影裡的幾分鐘，在現實裡可能是一段真正需要付出的時間。回覆家長訊息、處理學生問題、課後留下來陪伴，這些事情很少出現在課表上，卻會進入教師的下班時間。對第一線教師而言，這些並不是電影情節裡自然發生的溫馨片段，而是工作如何延伸到生活的具體過程。

再者，教師現在也被要求謹慎面對師生界線。課後互動、個別陪伴、與學生接觸的方式，都涉及專業與責任。由主管教育機關推出的敬師影片，一方面讚美老師走近學生生活，另一方面，現場教師卻必須時時思考這個「走近」到底該「有多近」。兩種訊息放在一起，已經不只是影片拍得感不感人，而是教育部希望教師靠近學生到什麼程度。

影片中的教師是一名女性，如果同樣的行動由男老師完成，我們會怎麼理解？這個問題不是要把男女教師分成不同類型，而是思考為什麼理解學生家庭、陪伴學生、處理情緒的角色，如此自然地由女性教師來呈現。當社會長期把照顧與情緒工作視為女性比較熟悉的領域，這樣的影像也可能讓原本需要時間與專業的工作，看起來只是「有愛心」。

教育部選擇什麼故事來代表「好老師」，本身就在塑造社會對教師的想像。當一名好老師被描繪成願意不斷走近學生生活的人，教育部是否也看見了這份形象背後需要付出的時間，以及教師仍然需要保有的界線。

我身邊那位老師，回到家還有孩子、也有父親。她不是電影裡的一個角色，而是每天都要在不同身分之間生活的人。教育部眼中的「好老師」，究竟是在敬師，還是在告訴教師，他們還應該再付出？

教育部 老師 影片

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