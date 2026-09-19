藍白想合 應借鑑當年國親經驗

十八日聯合報民意論壇總編開箱「藍白縫補裂痕 恐需第二個吳伯雄」，直指藍白合作發生裂縫的癥結，頗有所感。從竹北地方選舉引發的藍白爭端與路線摩擦來看，政治學的博弈理論早已證明：區域層級的競爭若不設停損點，最終必然走向兩敗俱傷。藍白若欲在未來大局尋求突破，「有讓才有得」不僅是一句政治格言，更是歷史檢驗過的現實法則。

回顧台灣政黨合作史，藍白今日真正值得借鏡的，實是廿年前的「國親合」。二○○七年四月十九日晚間，時任國民黨秘書長吳敦義與親民黨政策中心主任張顯耀，銜命代表國親兩黨在台北長榮酒店協商，並且邀來雙方共同好友李復甸、楊建綱見證。最後達成多項歷史性的關鍵結論，包括：

第七屆立委選舉將依據「國親政黨聯盟協議」框架進行，兩黨共推最具勝選希望的立委候選人；兩黨不分區立委分由兩黨各自提名，名額分配由兩黨協商、取得共識後，全部以國民黨名義登記，以避免政黨選票浪費；沒有國民黨現任立委連任、但有親民黨現任立委的特定選區，原則上優先尊重親民黨的提名；國親兩黨同一選區均有現任立委、或實力相當的爭議選區，採取民調方式決定人選；兩黨為達成二○○八年勝選的戰略目標，將以這一份協議為基礎，並在二○○八年大選後協商合併。

吳敦義在簽署協議時，為了留下兩黨漏夜協商的歷史鐵證，特別在簽名處旁註記簽署時間為「96.4.20上午五時十五分」。這份協議促成了二○○八年立委選舉，國親兩黨改掛國民黨籍的實質整合，並讓泛藍陣營最終在該屆一一三席立委中贏得八十一席的壓倒性勝利，馬英九也順利高票當選總統。

這段歷史最值得注意的是「誠意」兩字，這才是「合」的真正含義。反觀如今的藍白合，如果淪為「既要對方禮讓，又不肯讓出核心資源」的零和博弈，顯然藍白合是一場不可能的任務。

藍白若想借鑑歷史經驗，就應抱持「大局為重」的胸懷，尤其大黨要釋出制度性誘因，小黨則要知所節制；那時的國民黨擁有絕對資源的優勢，卻願在區域與不分區席次上大幅讓利給親民黨。藍白如果有心追求二○二八年政黨輪替，更必須建立跨越單一選區的大戰略共識，否則任何些微摩擦，都足以撞碎脆弱的合作基礎。

歷史早已寫明答案：合則兩利，分則兩害。藍白若不能從國親談判智慧中汲取經驗，學會在大局面前做出實質讓步，那麼竹北的裂痕，恐怕只是未來全面敗退的前奏。