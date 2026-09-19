蘇貞昌拍肩事小 「靠勢」事大

日前國民黨新北市長參選人李四川在鶯歌一場敬老餐會的台上致詞時，前行政院長蘇貞昌率領大隊人馬進場，對台上的李四川沒有明顯理會，隨即大剌剌坐下。李四川一度中斷致詞，並禮貌性地請現場人士給予掌聲歡迎。

稍後兩人握手時，蘇貞昌還用力拍了李四川的肩。這個動作究竟是熟人之間的互動、場合匆忙所致，抑或帶有強勢與不客氣的意味，外界可以各自解讀。但從觀感而言，蘇前院長的舉止確實容易讓人感受到一種「我來了，大家都要讓位」的鴨霸氣勢。

新北市長選戰激烈，李蘇雙方在地方上拼場，本屬稀鬆平常。但是當台上有人致詞，後到者稍等片刻，這是最基本的禮貌；倘若確實有不得不進場的原因，也應該低調入席，而不是讓整個現場的注意力轉移。

值得深思的是，這並非單純的握手或拍肩問題，而是公共場合中的權力文化問題。敬老餐會本應是長者受到尊重、地方受到關懷的場合，但是當政治人物習慣用動作、聲勢與人馬去彰顯地位時，人民所看到的就不再是謙和的選舉，而是權力的表演。

民進黨執政多年，從起初的「謙卑再謙卑」到如今的「權力傲慢」，人民所感受到的不是政治清明，而是權勢凌駕制度、關係壓過是非。說穿了，就是一個靠勢政府。

所謂「靠勢」，不只是官員仗著職位作威作福，也包括政客仗著政黨、派系、媒體與行政資源，把公共權力當成私人威風。遇到弱勢人民，便滿口依法行政；面對權貴與自己人，卻處處格外寬容。這種反差，正是社會對現今政治最深的失望來源。

政治可以有競爭，但不能失去分寸；可以有立場，但不能沒有禮數；可以有不同黨派，但不能把人民所在的敬老餐會場合變成黨派的角力場。尤其對長者而言，他們期待的是安定、尊嚴與照顧，不是觀看政治人物如何互別苗頭。

一個健康的民主政府，應讓人民感受到「法律大於關係、制度大於個人、服務大於威風」。然而，當官員只會對上逢迎、對下強硬；當不文明的言行被解釋成率真、霸氣被包裝成魄力，社會便會逐漸形成「有權就有理、有勢就能壓人」的病態文化。

人民真正不能忍受的，不是某一次握手或拍肩，而是長期累積的權力傲慢。人民無法忍受官員高高在上，無法忍受弱勢被欺負、女性被輕慢，更無法忍受掌權者一面要求人民守法，一面卻讓自己人享有另一套標準。

民進黨若仍自認代表進步與民主，就應該先學會「尊重」。尊重制度，尊重對手，尊重長者，尊重每一位沒有背景、沒有靠山的普通人民，而不是變成一個「狗官犬儒當政，佞人鄙夫當道，惡吏欺民，粗痞凌婦」的靠勢政府。政治人物如果把人民當選票，把基層當舞台，把政黨當護身符，最後形成的就不是民主治理，而是權勢治理了！