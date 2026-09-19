聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／「無人機地獄」抗中 韌性比數量重要

聯合報／ 荊元宙／淡大外交與國關系兼任教授（台北市）

今年八月，「紐約時報」報導台灣正加速建立以無人機、無人艇、飛彈與火砲構成的「無人機地獄」，企圖讓解放軍渡海登陸付出高昂代價；本月十五日「經濟學人」再度討論美台如何利用大量低成本無人載具、人工智慧與自主化能力，增加中國攻台難度。「無人機地獄」顯然已成為近期台海防衛的重要議題。

然而，若從解放軍內部對智能化作戰理論的論述來看，對這種以「機海戰術」為底層邏輯的「無人機地獄」戰術，解放軍所關心的重點究竟為何？

首先，解放軍認為，無人作戰是體系問題，而非單純數量問題。「解放軍報」將無人智能作戰描述為，以自主無人系統為力量主體、戰場信息網絡為體系支撐、人工智能為技術驅動的作戰形態。無人機只是載台，真正決定戰力的，是載台能否透過網路、數據與智能決策形成完整體系。對台灣而言，即使有大量無人載具，若彼此不能共享目標、協同攻擊，數量並不代表戰力值。

其次，體系對抗的核心，在於破壞「殺傷鏈」。所謂殺傷鏈，是從發現目標、辨識定位、傳遞資訊、指揮決策，到武器完成打擊的一連串作戰流程。「解放軍報」指出，「殺傷鏈對抗已成為體系對抗的具體表現形式」，現代作戰的重點，就是快速閉合己方殺傷鏈，同時破壞敵方殺傷鏈。依照這套邏輯，解放軍面對台灣的「無人機地獄」，主要任務並非逐架摧毀無人機，而是優先攻擊國軍雷達、衛星鏈路、導航、資料傳輸、指揮節點與火力分配系統。

第三，重視破壞人機協同。「解放軍報」指出，人機協同可能出現「認知錯位、信任失衡、協同脫節」等問題；對手若能透過電子與網路干擾、資訊欺騙或通信延遲，使操作員與無人系統取得不同戰場資訊，或讓人工授權與機器自主行動失去同步，就能破壞人機的分工與協同，作戰行動將因此遲鈍或停滯。

第四，未來的競爭正在從載台性能轉向算法與網路重組能力。「解放軍報」認為，智能化作戰的博弈焦點正「由載台為中心向算法為中心轉變」，並由傳統線性殺傷鏈，發展為以非線性「殺傷網」為載體的體系對抗。這意味未來台海無人作戰，雙方比較的不只是誰有更多無人載台或更強的干擾器，而是誰能更快辨識戰場、重新分配任務、調整算法，並在部分節點遭摧毀後迅速重組殺傷網。

當然，理論、演訓與實戰之間仍有距離，中共並未因為發展無人系統，就解決跨海後勤、海空優勢、灘頭維持與大規模有人部隊登陸等傳統兩棲作戰難題。但這些論述至少說明，北京並不會把台灣的「無人機地獄」視為單純的無人載台數量競賽。

對解放軍而言，破解「無人機地獄」的關鍵，不在於擊殺所有無人載台，而是讓這套體系失去持續感知、決策、協同與殺傷的能力。這也意味著，未來國軍的建軍重點並不在無人載台數量，而是確保「無人機地獄」在遭到體系破擊之後，仍能持續運作的韌性

無人機 韌性 抗中 解放軍 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台海作戰 美台推「地獄景象」構想防禦

美台推「地獄景象」防禦構想 無人機蜂群阻共軍

多型攻擊無人機首納聯演 賴總統：因應現代戰爭型態

張延廷／台灣無人機，台灣自己飛

相關新聞

蘇貞昌拍肩事小 「靠勢」事大

日前國民黨新北市長參選人李四川在鶯歌一場敬老餐會的台上致詞時，前行政院長蘇貞昌率領大隊人馬進場，對台上的李四川沒有明顯理會，隨即大剌剌坐下。李四川一度中斷致詞，並禮貌性地請現場人士給予掌聲歡迎。

藍白想合 應借鑑當年國親經驗

十八日聯合報民意論壇總編開箱「藍白縫補裂痕 恐需第二個吳伯雄」，直指藍白合作發生裂縫的癥結，頗有所感。從竹北地方選舉引發的藍白爭端與路線摩擦來看，政治學的博弈理論早已證明：區域層級的競爭若不設停損點，最終必然走向兩敗俱傷。藍白若欲在未來大局尋求突破，「有讓才有得」不僅是一句政治格言，更是歷史檢驗過的現實法則。

讀家觀點／「無人機地獄」抗中 韌性比數量重要

今年八月，「紐約時報」報導台灣正加速建立以無人機、無人艇、飛彈與火砲構成的「無人機地獄」，企圖讓解放軍渡海登陸付出高昂代價；本月十五日「經濟學人」再度討論美台如何利用大量低成本無人載具、人工智慧與自主化能力，增加中國攻台難度。「無人機地獄」顯然已成為近期台海防衛的重要議題。

「食物太甜」非玩笑 台灣該談糖稅了

近日民進黨台北市長參選人沈伯洋一句「中南部食物太甜」，成了熱門飲食哏。南北口味各有偏好，這個網路哏也提醒我們：台灣的飲食環境，是不是太容易攝取過多糖分？

一籃免費點心 看見店家同理心

帶孩子逛大賣場，最怕逛到一半孩子喊肚子餓。近日有網友分享，在某大型連鎖量販店發現專為孩童準備的免費點心籃，裡面有香蕉、小麵包，有的分店還有小可頌，直呼「太貼心了」。一籃點心，解決了採買時的燃眉之急，也讓親子購物多了一份從容和樂趣，業者的做法值得社會掌聲鼓勵。

一杯飲料 需要三道食安防線

秋意漸濃，但天氣依然炎熱，手搖飲、茶飲、咖啡與各式冰品，仍是許多人日常生活中的選擇。然而，一杯飲料從原料採購、保存，到現場調製、人員衛生及產品標示，每一個環節都與食品安全息息相關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。