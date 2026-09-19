讀家觀點／「無人機地獄」抗中 韌性比數量重要

今年八月，「紐約時報」報導台灣正加速建立以無人機、無人艇、飛彈與火砲構成的「無人機地獄」，企圖讓解放軍渡海登陸付出高昂代價；本月十五日「經濟學人」再度討論美台如何利用大量低成本無人載具、人工智慧與自主化能力，增加中國攻台難度。「無人機地獄」顯然已成為近期台海防衛的重要議題。

然而，若從解放軍內部對智能化作戰理論的論述來看，對這種以「機海戰術」為底層邏輯的「無人機地獄」戰術，解放軍所關心的重點究竟為何？

首先，解放軍認為，無人作戰是體系問題，而非單純數量問題。「解放軍報」將無人智能作戰描述為，以自主無人系統為力量主體、戰場信息網絡為體系支撐、人工智能為技術驅動的作戰形態。無人機只是載台，真正決定戰力的，是載台能否透過網路、數據與智能決策形成完整體系。對台灣而言，即使有大量無人載具，若彼此不能共享目標、協同攻擊，數量並不代表戰力值。

其次，體系對抗的核心，在於破壞「殺傷鏈」。所謂殺傷鏈，是從發現目標、辨識定位、傳遞資訊、指揮決策，到武器完成打擊的一連串作戰流程。「解放軍報」指出，「殺傷鏈對抗已成為體系對抗的具體表現形式」，現代作戰的重點，就是快速閉合己方殺傷鏈，同時破壞敵方殺傷鏈。依照這套邏輯，解放軍面對台灣的「無人機地獄」，主要任務並非逐架摧毀無人機，而是優先攻擊國軍雷達、衛星鏈路、導航、資料傳輸、指揮節點與火力分配系統。

第三，重視破壞人機協同。「解放軍報」指出，人機協同可能出現「認知錯位、信任失衡、協同脫節」等問題；對手若能透過電子與網路干擾、資訊欺騙或通信延遲，使操作員與無人系統取得不同戰場資訊，或讓人工授權與機器自主行動失去同步，就能破壞人機的分工與協同，作戰行動將因此遲鈍或停滯。

第四，未來的競爭正在從載台性能轉向算法與網路重組能力。「解放軍報」認為，智能化作戰的博弈焦點正「由載台為中心向算法為中心轉變」，並由傳統線性殺傷鏈，發展為以非線性「殺傷網」為載體的體系對抗。這意味未來台海無人作戰，雙方比較的不只是誰有更多無人載台或更強的干擾器，而是誰能更快辨識戰場、重新分配任務、調整算法，並在部分節點遭摧毀後迅速重組殺傷網。

當然，理論、演訓與實戰之間仍有距離，中共並未因為發展無人系統，就解決跨海後勤、海空優勢、灘頭維持與大規模有人部隊登陸等傳統兩棲作戰難題。但這些論述至少說明，北京並不會把台灣的「無人機地獄」視為單純的無人載台數量競賽。

對解放軍而言，破解「無人機地獄」的關鍵，不在於擊殺所有無人載台，而是讓這套體系失去持續感知、決策、協同與殺傷的能力。這也意味著，未來國軍的建軍重點並不在無人載台數量，而是確保「無人機地獄」在遭到體系破擊之後，仍能持續運作的韌性。