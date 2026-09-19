「食物太甜」非玩笑 台灣該談糖稅了

帶孩子逛大賣場，最怕逛到一半孩子喊肚子餓。近日有網友分享，在某大型連鎖量販店發現專為孩童準備的免費點心籃，裡面有香蕉、小麵包，有的分店還有小可頌，直呼「太貼心了」。一籃點心，解決了採買時的燃眉之急，也讓親子購物多了一份從容和樂趣，業者的做法值得社會掌聲鼓勵。

2026-09-19 00:00