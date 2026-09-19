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「食物太甜」非玩笑 台灣該談糖稅了
近日民進黨台北市長參選人沈伯洋一句「中南部食物太甜」，成了熱門飲食哏。南北口味各有偏好，這個網路哏也提醒我們：台灣的飲食環境，是不是太容易攝取過多糖分？
國民健康署今年公布，台灣十八歲以上成人已有百分之五十一點三過重或肥胖。癌症、心臟病、糖尿病與腎臟病也長年位居主要死因。美國心臟協會今年發布首部「心血管─腎臟─代謝（ＣＫＭ）症候群」指南，把肥胖、糖尿病、慢性腎臟病與心血管疾病放進同一個架構；研究也發現，較高ＣＫＭ階段與部分癌症風險上升相關。
台灣自今年起，無添加糖飲料可免徵貨物稅。既然無糖得到租稅鼓勵，高糖產品也可依含糖量分級負擔。英國二○一八年實施軟性飲料產業捐後，業者調整配方，相關飲料平均含糖量下降百分之四十六。
台灣若採類似制度，可讓無糖維持優惠、低糖負擔較低、高糖多負擔一些；新增收入投入兒童肥胖防治、代謝篩檢與預防醫療。「食物太甜」可以是地方特色或個人感受，但當超過一半成人過重或肥胖，甜度就從口味問題走進公共健康。
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