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一籃免費點心 看見店家同理心

聯合報／ 蔡田／退休教師（台北市）

帶孩子逛大賣場，最怕逛到一半孩子喊肚子餓。近日有網友分享，在某大型連鎖量販店發現專為孩童準備的免費點心籃，裡面有香蕉、小麵包，有的分店還有小可頌，直呼「太貼心了」。一籃點心，解決了採買時的燃眉之急，也讓親子購物多了一份從容和樂趣，業者的做法值得社會掌聲鼓勵。

企業追求利潤無可厚非，但在能力範圍內多一分體貼，就能讓顧客感受完全不同。賣場提供孩童免費點心，成本不高，卻真正看見家長與孩子的需求。採買往往耗時，孩子耐性有限，若能有一根香蕉、一個小可頌安撫，家長就能少一分焦慮。雖然目前並非每間分店都有，有人覺得可惜，但正因如此，更應肯定已經做的門市，並鼓勵其他分店評估跟進。

其實，台灣類似有愛心的商店所在多有。日前到新北雙溪，就看到一家賣早餐的店在門口張貼告示，免費提供徒步和單車環島的勇士們早餐。環島路途遙遠，一頓早餐不只填飽肚子，更是陌生人最直接的加油打氣。這種「挺你一下」的心意，正是台灣可愛的地方。

我回彰化故鄉時，也看到一家超商門口貼了告示：「天氣炎熱，要留意避免中暑，歡迎鄉親到店裡吹冷氣，沒有買東西也沒關係，不要中暑最重要。」在講究成本與績效的商業空間裡，願意讓未消費的鄉親入內吹冷氣，看似小事，卻是把人放在利潤之前。超商不只是購物據點，也能成為社區的避暑站、守護站。

我所在的社區，也有一些小商店成為學校的愛心商店，提供學生臨時託顧、免費打電話聯絡家長等服務。孩子放學後有個安全的地方可以暫待，家長也能更安心。這些商店或許不起眼，卻補足了社會安全網中最細微、也最即時的縫隙。

台灣是很有人情味的地方，因為這些善行，社會更顯溫暖可愛。當然，並非要求每家店都必須無限量付出，而是希望在有餘力時，多為別人想一點。一杯水、一張椅子、一句問候、一通電話，都可能成為他人生命中的及時雨；也希望愈來愈多商店，加入愛心善行的行列。

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