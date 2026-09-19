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一杯飲料 需要三道食安防線

聯合報／ 程怡甄／實踐大學企管系助理教授、消基會食品委員（台北市）

秋意漸濃，但天氣依然炎熱，手搖飲、茶飲、咖啡與各式冰品，仍是許多人日常生活中的選擇。然而，一杯飲料從原料採購、保存，到現場調製、人員衛生及產品標示，每一個環節都與食品安全息息相關。

日昨食品藥物管理署公布「一一五年現場調製飲品及冰品稽查專案」結果，全台查核三八七家業者，抽驗四四八件產品，仍有部分知名產品及業者不符合規定，違規項目包括食品衛生、食品有效期限，以及營養、咖啡因與茶葉、咖啡原料原產地標示等問題。

其中，某手搖品牌被檢出腸桿菌科超標，達標準值一百四十倍，引起關注。腸桿菌科超標本身並不等同於一定存在致病菌，但可作為檢視食品製作及衛生管理是否落實的重要警訊。因此，真正值得關注的，不只是「有沒有超標」，更是業者能否找出原因並改善。

食品安全的第一道防線，是業者自主管理；政府稽查則是不可或缺的外部防線。從原料採購、保存，到製作環境、器具及人員衛生，都應落實管理，避免交叉汙染。這些不是等衛生單位來稽查時才做，而是每天營業都應做到的基本功。

尤其連鎖業者，消費者購買的不只是飲料，也是對品牌的信任。因此，企業的食品安全標準，不應只是「有沒有被政府查到違規」，更應包括內部稽核、員工訓練、供應商管理及異常追蹤。

許多食品安全問題，不是消費者用眼睛、鼻子或味覺就能判斷。因此，「聰明消費」不應是要求消費者自己扮演食品安全稽查員，而是讓消費者有足夠資訊做選擇。

過去消基會曾針對鮮奶茶進行調查，二○二四年調查七十四家業者，僅八家、約百分之十點八在官網或菜單完整揭露使用的牛奶品牌。消費者想知道「我喝的是什麼」，有時並不容易。

但看到不同品牌或來源的原料，也不宜直接將「不同」與「不安全」畫上等號。原料不同不必然代表食品安全風險不同；真正需要關注的是業者是否依規定管理、保存及標示。

政府稽查可以發現消費者無法辨識的問題，但監管不能只停留在「查到違規、公布結果、依法處分」。問題發生後，更重要的是追查原因、確認改善，必要時進行後續抽驗；對重複違規業者，也應加強查核。食品安全管理的目的，不只是找出誰犯錯，更是降低問題再次發生的風險。

一杯飲料，需要三道防線；食品安全就像一場接力賽。第一棒，是食品業者自主管理；第二棒，是政府監管與稽查；第三棒，則是消費者知情選擇。三道防線不是彼此取代，而是彼此補強。

政府要持續查，也要查得精準；消費者可以更有意識地選擇，但不能被要求承擔專業稽查的責任。而對食品業者而言，真正值得追求的標準，應是「即使沒有政府在場，也會把每一杯飲料，當成一項必須負責到底的產品」。

食安 手搖飲 飲料 食品安全

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