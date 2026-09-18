請給老師100分的後盾

教育部日前推出敬師微電影《一百分的形狀》，刻畫一位充滿愛心的教師，課後單獨陪伴因擔憂哥哥被罵而竄改成績的女學生，並透過捏陶引導孩子看見自我價值。然而，這部原意「溫暖敬師」的官方宣傳片，卻引發教師團體強烈反彈，甚至被諷為「引誘教師犯罪的恐怖片」。這場爭議完全揭露政府「教育烏托邦」與學校「教學現場現實」的巨大鴻溝。

影片中老師看似暖心的舉動，實則步步踩在現今教育政策的紅線上。教師在課堂公開唱名學生成績，已違反教育部「不得公開呈現個別學生成績」的評量準則，罔顧學生隱私與自尊，也證明教育部官員脫離教學現實，連影片隱含的違規風險都毫不自知。

更令人憂心的是，影片安排師生放學後於密閉教室單獨相處，甚至出現搭肩等肢體接觸。在性平意識高漲、校園安全規範嚴格的今日，「密閉空間獨處」與「未經謹慎拿捏的肢體互動」是前線教師的大忌。教育部一邊以嚴格的「校事會議」檢視教師，一邊卻將極易引發申訴的高風險行為浪漫化，這種規定與宣傳的矛盾，讓動輒得咎的老師們情何以堪？

影片還傳遞一個暗喻的價值觀，好老師必須犧牲下班時間，無條件承接學生的家庭創傷。現實中的教師，放學後仍需面對備課、批改作業與親師溝通；將「超時工作」與「優良教師」畫上等號，無疑是道德綁架。社會應賦予教師合理的工時保障與「離線權」，而非用愛心神話掩蓋體制對教師身心的消耗。

此外，女學生作弊的源頭在於擔憂家長責罵，但影片卻讓老師來修補家庭裂痕。這反映了當前教育的盲點，家庭教育責任的過度外包。當孩子遭遇情緒或學習挫折，優先該負起陪伴與溝通責任的應是家庭。真正的親師合作，是家長正視自身的親職責任，與學校各司其職、分工合作，而非將老師當作解決家庭問題的特效藥。

重塑制度後盾，才是真正的一百分。教育現場缺少的從來不是歌頌犧牲的宣傳片，而是一個讓老師「敢管、敢教、敢輔導」的安全網。教育部應正視基層訴求，檢討「校事會議」機制以過濾濫訴，並擴充校園專任輔導資源，讓專業的人做專業的事。

沒有一百分的老師與家長，但我們可以共創趨近一百分的體制。當國家用完善的制度保護老師，家長用互信與承擔支持學校，我們的孩子才能在安全、健康的環境中，長出屬於他們最耀眼的形狀。