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解決校園濫訴 還老師管教權

聯合報／ 黃瑞彬／文字工作者（新北市）
新版學校衛生法規定，影響學生健康的物品與行為，學校應適時輔導、管制或限制使用。因文字模糊引發基層教師恐慌。示意圖。聯合報系資料照
新版學校衛生法規定，影響學生健康的物品與行為，學校應適時輔導、管制或限制使用。因文字模糊引發基層教師恐慌。示意圖。聯合報系資料照

教育部釋出慶祝今年教師節的宣導影片《一百分的形狀》，引起多方討論。在當今這個教師稀缺、處處被告的年代中，這則影片的內容非但未幫教師減壓、甚至是可能使教師受到投訴或處罰的理由，令人百感諷刺。

片頭老師公開報出學生考試分數，雖勉勵之情出於肺腑，但已不符規定，有侵犯學生隱私之疑慮。先前社群平台流傳，有老師在黑板上寫上沒交作業同學的座號，被家長投訴到教育局，被控以「公開示眾、標籤化孩子」，最後校事會議調查認定構成「不當管教」。而單獨與學生共處一室亦是職場最忌諱的事，可見教育部對這些紅線與地雷依舊缺乏警覺。

在過去那個唯有讀書才能出頭的時代，老師全力滿足父母與國家對下一代學子的期許，這部短片鏡頭下的教育方式，在那時應是美事一樁，每個家長爭先恐後要將自家子弟送進名師班級。現今的教育則呈現另一番場景，家長控告老師傷害學生的自尊及隱私權，發文到社群媒體，網路瘋傳、媒體引用、全民公審，鍵盤辦案自詡正義之士，比比皆是，老師一路挨打，卻無從辯解。

如今眾多老師都面臨到濫訴、失去管教權等嚴重問題，從數年前教師退休金改革開始就愈演愈烈，當各類匿名檢舉形成風氣，身負「傳道」、「授業」、「解惑」重任的老師，地位已經顯著受到改變。

造成這種現象的原因相當複雜。政治層面上，當權者為特定利益汙名化教師，使教師形象愈趨負面；媒體層面上，媒體為追求收視率往往「報憂不報喜」，擴大師生衝突；再者，在少子化下，每個學童都被奉為至寶，部分父母疏於管教卻苛責於教師；最後，自媒體的推波助瀾更讓現象惡化，網路同溫層內互相取暖、缺乏真相，不少人急於獲取流量而加油添醋。

維護孩子受教過程中的權益固然重要，但若凡事只從防弊角度出發，會使教師防禦式教學，除了自保也無其他高招，最終教師出走，教師、家長乃至社會，最終滿盤皆輸。

孩子的成長有賴於老師與家長參與。老師只是學子教育的一環，但沒有老師來維護與「陶冶」孩子的性情，孩子的成長不會完整。如今教師人人自危的環境，創造不了「一百分」的學生，也吸引不到「一百分」的老師。

儘速解決教學現場問題，避免校園濫訴，還給老師應有的管教與輔導權利，而非只是應景推出一個宣導影片，這才是一個「一百分」的教育部應該努力的方向。

教育部 校園 老師

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