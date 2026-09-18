讀家觀點／台灣教育更應該警覺的「責任荒」

桃園安親班老師以熱熔膠體罰學生被判拘役；高雄學生在校辱罵師長，法院則判決無罪。體罰本該究責，但當紅線愈畫愈清楚，正當管教的制度後盾卻未必同樣明確。我們用「聖人的標準」要求教師，卻逐漸用「消費者的心態」對待教師。要老師有愛心、有耐心、有使命感；一旦孩子不滿意、家長不滿意，教師又像服務業一樣，被要求不斷說明、回應，甚至證明自己沒有錯。

今天的教育體制很明白告訴老師「什麼不能做」，卻很少清楚說明，當教師依法管教惹出爭議時，制度能提供什麼支持。常聽到的「依法處理」，背後寫說明、找紀錄、接受詢問的都是老師，隔天還得照常進教室。指控只需幾分鐘，說明卻動輒耗費數月；家長若換管道重複陳情，相同的過程教師又得再經歷一次。同一件事被反覆處理，消耗的往往不只是行政時間，更是第一線教師對制度的信任。

教育部公布，教師檢舉案送交校事會議的比例已降至兩成二，其餘多改循考核程序或不受理。分流固然必要，但案件換了軌道，並不等於第一線教師面對的負擔同步下降。真正值得關注的是，一件申訴究竟耗掉多少工時、歷時多久，以及有多少教師在結案之後，從此決定少管一句、少問一次，逐漸走向「不要出事就好」的防禦性教學。

目前制度的真正危險之處，在於對教師的指控很容易傳開，但到還教師清白時，卻往往只剩一張公文。即使查無違失，受損的信任，甚至已經離職的教師，也不會隨結案通知自動復原。

下一次看到學生的問題行為，老師可能不再積極處理，而是告訴自己「通知家長就好」；下一次面對棘手的親師衝突，也可能選擇「照規定做到最低限度就好」。

當積極處理問題的教師比冷處理的教師承擔更高風險，「少做少錯」就不只是個人的消極，而可能成為制度教出來的生存方式。長久下來，最值得擔心的甚至不是不適任教師沒有被淘汰，而是那些原本願意管事、願意承擔的人，先被磨到不想再管。

改革不能只計算有多少案件未進校事會議。同一基礎事實的爭議，除有新事證外，不應因換管道反覆立案；行政調查也應有明確期限，不能讓教師長期處在「處理中」的不確定狀態。此外，配合調查所需的時間與法規諮詢，應視為公務並由主管機關提供支援，而非默認老師下班後自力救濟。

更重要的是，指控走了多遠，澄清就該走一樣遠。凡曾由學校正式知會的對象，結案結果也應以相當方式通知相同範圍；若有人在結案後仍散布不實指控，主管機關應提供必要的法律協助，不能把恢復名譽的成本全丟給教師。

缺人，我們稱為教師荒；人還在，願意承擔的人卻愈來愈少，才是台灣教育更該警覺的「責任荒」。