在政府補助下，中小學老舊廁所近年陸續規畫汰舊更新，筆者想進一步提出倡議必要編列「中小學廁所清潔人力預算與維護費」。

原因在學生到校為受教，若要他們學習環境清潔，規範所在室內教室、走廊與戶外校園公共活動空間就已經足夠，長久以來國內由學生負責全校廁所清潔工作的老舊傳統，有必要很快地被反思與改變，筆者認為這部分宜先行落實在家庭教育。

另一方面，教師是否應負起指導學生如何掃廁所，甚至參與打掃，也和過去是否要值校外導護工作一樣，存在爭議和討論空間。

就職業安全衛生來說，如廁衛生是最基本的職場生活條件，目前中小學廁所仍由學生全面清潔，少數學校透過編列預算（或家長會募款支援），請外部專業清潔公司入校加強，但是這並不代表沒有上述積極措施的學校就沒有改善廁所衛生的需求，因此在教職員、學生與家長多方都期待有更優化衛生條件下，唯有政策介入，縣市教育局編列常規預算，提供專業清潔支持系統入校服務，才能根本解決問題。

因應教育部國教署推動的三年計畫「公立國民中小學老舊廁所整修工程」，國內各縣市已有許多學校申請提報，筆者期待在老舊廁所整修完成後期，可以同步將清潔維護費預算編列進來，全面編列「中小學廁所清潔費」，提升國內中小學廁所衛生水準，以提供教師和學生更優化的環境。