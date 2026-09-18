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藉運動外交 闢止戰通道

聯合報／ 陶以哲／高中教師（台北市）
9月16日，參加第20屆亞運會的中國體育代表團團部和乒乓球、羽毛球、體操等項目的參賽隊伍抵達日本名古屋。新華社
9月16日，參加第20屆亞運會的中國體育代表團團部和乒乓球、羽毛球、體操等項目的參賽隊伍抵達日本名古屋。新華社

運動部日前修法，限制台灣選手不得代表大陸國家隊參加國際賽事，這個底線確實該守：台灣運動員的代表身分、名稱與國家認同，不容被任意挪移，運動不能成為政治矮化台灣的工具。

但守住底線之後呢？若運動政策只剩「限制」與「防堵」，是否反而忘了運動另一個更高層次的功能：外交、溝通，甚至止戰？

古希臘有所謂「奧林匹克休戰」。城邦之間即使處於衝突，仍須暫停敵對行動，讓運動員、家屬與觀眾能安全前往奧林匹亞參賽。這項傳統延續超過千年。今天聯合國仍持續透過決議支持奧林匹克休戰，並明確將運動視為促進和平、對話與和解的工具。換句話說，運動不只是「比賽」，而是人類在衝突中刻意留下的一條和平通道。

經典案例是一九七一年的「乒乓外交」。當時美中兩國長期沒有正式外交關係，日本名古屋舉行世界桌球錦標賽期間，美國選手葛倫・考恩意外搭上中國隊巴士，與中國選手莊則棟互動，之後中國邀請美國桌球隊訪華。這趟看似單純的運動交流，最後成為美中關係破冰重要一步。

這個案例最值得台灣借鑑之處，是政治對話困難時，運動也可以成為創造對話的條件。目前兩岸關係緊張，台灣若能把交流變成有原則的運動外交，應是不錯的策略。其中，青年賽事、學校體育、教練培訓、裁判、運動科學等領域，是否可以分級管理、適度開放？哪些必須禁止，哪些可以交流，哪些甚至可以主動創造？這是真正考驗運動部專業之處。

交流不等於認同，競賽不等於投降，見面也不等於政治讓步。兩岸官方對話困難之際，如果連運動這個相對低敏感度空間都完全關閉，最後留下的可能只剩軍事、政治與零和競爭。真正成熟的運動政策，不只是防止運動被政治利用，更應該懂得利用運動降低政治衝突。

兩岸政治問題不可能靠一場球賽解決，但一場球賽或許可讓兩個原本不說話的人先見面；運動交流雖不能消除所有歧見，卻可能讓下一代少一點敵意、多一點理解。因此運動部面對兩岸，不妨思考更高層次的「運動和平戰略」：該守的主體性寸步不讓，該防的政治操作嚴格把關；在安全與尊嚴前提下，留下必要的交流窗口。

守住台灣，是運動政策的底線；讓運動成為和平的橋梁，則是更高的智慧。讓運動超越政治，在政治之外，透過運動保留人與人可以相遇的可能。

運動 外交 兩岸 國家隊 聯合國

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