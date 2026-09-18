賴政府治絲益棼的「禁團令」

「禁團令」實施迄今，組團赴陸卻「愈禁愈多」。近日觀光署祭出罰金五萬元的「逐團申報登記令」，因業者強烈反彈，揚言被罰即提告。該署旋改稱以「宣導與輔導」為主，不會直接開罰。回顧整套制度，從「三令五申」到「令出不行」，顯然已到該改弦易轍的時候。

從法治與政策兩層面檢討，首先，行政機關若要「令出能行」，前提是須符合依法行政與比例原則等基本法治要求。換言之，不僅行政措施須有明確法律授權，且不得牴觸憲法與法律，手段也應有助達成政策目的，並以對人民權利侵害較小者為之；造成的損害與欲達成的公共目的間更不得顯失均衡。

且不論「禁團令」有無涉犯憲法保障的人民營業與遷徙自由權，或觀光署宣稱依據的法源「發展觀光條例」與「旅行業管理規則」是否具備充分法律授權基礎；單就禁令與該署發函通告內容，一面不許旅行社主動招攬赴陸團客，一面卻要求旅行社辦理考察、參訪及自組團業務須協助旅客完成行前登錄，形同默許開放旅行社「被動接團」。

政令如此分歧，加上無力裁罰，倘業者懂得鑽漏洞，則「禁團令」可說名存實亡。再觀疫情後，我方提高旅遊警示與接續「禁團令」所持理由，從過去指責對岸片面更改海峽中線Ｍ五○三航線、頻繁發動對台軍演、制頒「懲獨廿二條」、在國際場合持續打壓我生存空間，到如今國人赴陸失聯、失蹤疑慮等，迄無一獲得改善。

好不容易陸方遞出恢復旅遊交流的橄欖枝，看到的卻是我權責機關屢用封殺踩線團、設限談判管道來消極抵制。後果是各界期待落空、陸客不來、內需持續蕭條，坐任無辜的觀光產業從業人員承擔兩岸對立代價。「禁團令」手段不但未達目的，且損害與目的間顯失均衡。

近日陸委會又以大陸自本月起施行國務院「關於出境入境管理的規定」，及「赴陸人身安全不確定風險未降」為由，拒絕解除「禁團令」。然衡諸組團遊陸素來「屢禁不止」，光今年前七個月赴陸旅遊人數即高居國人出境目的地第二名，「危邦不入」的官方警示有多大效果？

在日相高市「台灣有事」言論風波發生後，大陸一度呼籲居民赴日旅遊「自肅」。但近期日媒報導，日本整體觀光人數與旅客消費額不減反增；反倒是大陸籍旅行社、航空業，與在日經營的導遊、餐飲店等承受損失。另一方面，自推動入境免簽後，按大陸商務部統計，外國赴中國大陸人次大幅攀升，總量亦創新高，預期未來旅遊收入占ＧＤＰ比重有望趕上國際水平。

北京的「一收一放」造成「一枯一榮」，顯見國家觀光政策首重便利、開放，減少政治干擾，才能創造經濟利多，避免「殺敵一千自損八百」。更遑論發展雙向旅遊，可帶來增進了解、降低敵意、緩和僵局的無形利益。

退一步言，縱認「禁團令」合法、政策必要且有理，至少對現下的地下團、變形團、網紅團，甚有大陸業者藉「翻牆」社群平台低價攬客，導致影響正規合法業者獲利，及團客因未簽約投保，發生事故時無從申訴求償等亂象，總該「亡羊補牢」。堅持「禁團令」，徒然滿足偏狹的抗中意識形態，賠上的卻是百姓生計、政府公信力與法治尊嚴。