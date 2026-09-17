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學生辱師無罪 教權誰來捍衛

聯合報／ 黃韡誠／執業律師（高雄市）

近日台灣高等法院高雄分院作成刑事判決，學生在學校公然以髒話辱罵老師，不構成刑法恐嚇罪嫌及公然侮辱罪。

法官作成如此判決並無違反向來的司法實務見解，尤其在大法官作成憲判字第三號之後，公然侮辱罪的成立尚須依個案之表意脈絡，判斷表意人故意發表公然貶損他人名譽之言論，是否已逾越一般人可合理忍受之範圍。因此本案法院作成無罪宣判，並不意外。

然而學生在校以言語譏諷、辱罵老師，在時下教育現場屢見不鮮；師長教權低落淪喪，真正受害的並非僅有老師個人，而是其他循規蹈矩的學生。

筆者認為，學校老師的實施教育權與醫護人員的執行業務權均是值得立法保護的權利，建議應於教師法比照醫療法第廿四條，增訂明文：「任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方法，妨礙教師關於教育事務之執行。學校及教育機構有責任採取必要措施，確保教育人員執行職務時之人身安全」，並訂立違反此規定者相對應罰則，對老師的教權維護，給予法律明確規範的保障。

有了法律明文徙木立信的宣示，才能真正捍衛教權，也才能真正確保多數學生的受教權益。捍衛教權，實已刻不容緩。

學生 台灣高等法院 受教權

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