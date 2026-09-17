走進諮商室前 警察最難的一哩路

八月十四日，台北市中山分局交通分隊；九月十日，花蓮警分局；九月十四日，新北市三重分局。一個月內，接連傳出員警在駐地或勤務期間發生憾事。

當然，每一起事件都有不同背景，真正原因仍待調查。感情、家庭、財務、工作，甚至外人無從得知的因素，都可能交織其中。三起事件時間接近，不代表可以用同一個原因解釋，更不能直接把責任指向警察工作。但接連的槍響，仍值得我們多問一句：現有的心理支持制度，還有沒有沒接住的地方。

這幾年，警察心理輔導制度已經改變不少。除了原有的關老師制度，也有委外心理諮商，員警可以自行向外部機構預約，不必經過單位轉介。以新北市為例，已與雙北多家身心科及心理諮商機構合作，費用由公費支應，資料去識別化，也強調保密。

過去常聽到的顧慮是：「去諮商，長官會不會知道？」現在制度已經朝降低這項疑慮的方向走了。那麼，問題還可能在哪裡？

和警察相處久了，會發現「沒事啦」是很常聽到的一句話。勤務累不累？還好；最近睡得好不好？沒事；是不是遇到什麼麻煩？我自己處理。

這些回答未必代表真的出了問題。只是警察的工作，本來就是處理事情。車禍、糾紛、詐騙，甚至危險現場，別人不知道怎麼辦的時候，往往就是找警察。做久了，「有事情就處理」很容易成為習慣。輪到自己的事情，也可能一樣。

因此，心理輔導真正困難的地方，也許不只在有沒有心理師、有沒有保密管道。一個人首先要發現自己的狀態已經不只是「最近比較累」，接著還要承認這一次可能不是靠自己撐過去就好，最後才會真正拿起電話預約。這幾步，看起來簡單，對某些人卻可能很難。

即使有外部、保密的諮商管道，心裡的顧慮也未必跟著消失。會不會被別人知道、同事會怎麼看、會不會影響工作安排，甚至未來職涯？

又或者，一個人面對的根本不是單一問題，而是工作、家庭、感情、經濟等壓力慢慢疊在一起，等到旁人發現時，他已經獨自承受很久。

所以，接連的事件之後，如果只是再提醒一次「有需要請尋求協助」，恐怕還不夠。除了把諮商管道準備好，也許還要讓員警更早學會辨認自己的狀態。什麼只是疲累，什麼已經不是睡一覺、休息兩天可以解決；什麼時候應該找人談談，什麼時候需要專業協助。

主管、同事與家人也一樣。沒有人需要成為心理師，但如果一個原本熟悉的人突然變得不太一樣，我們能不能多留意一些、多問一句，甚至在必要時陪他找到專業的人？警政機關已經努力把諮商室的門打開。接下來要思考的，是如何讓真正需要的人，在還來得及的時候，就願意走到門前。

警察家屬常說的一句話是「注意安全」。過去想到的安全，多半是交通、執勤現場，或面對歹徒時可能遭遇的危險；最近接連的消息，提醒我們「安全」或許還有另一個面向。希望那個總是說「我沒事」的人，在真的有事的時候，也知道自己可以說：「我需要幫忙。」

從「我沒事」到「我需要幫忙」，也許就是走進諮商室前，最難的一哩路。