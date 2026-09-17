每天要見的老友 報業巨擘淬鍊75載

走過四分之三世紀的歲月流轉，聯合報見證了台灣從戰後的百廢待舉到經濟起飛，經歷了社會轉型的陣痛、民主化的洗禮，乃至全球化與數位浪潮的衝擊。

當代，電子媒體與網路社群如狂潮般襲來。碎片化的資訊、即時卻淺薄的快訊、演算法構築的資訊繭房，正不斷重塑大眾的閱讀型態。然在這喧囂浮躁的數位浪潮中，聯合報展現了身為報業巨擘的深厚底蘊與定力，它沒有在追求流量的狂熱中迷失方向，反而更堅守深度報導的靈魂。

從學生時代開始，每天讀聯合報是生活的一部分；後來當記者，翻閱聯合報成了工作的一部分；再後來走進大學校園成為教師，閱讀聯合報依然是每天的不可或缺。人生角色不斷更迭，歲月悄悄流逝，唯一沒有改變的，是每天翻開聯合報的習慣，數十年如一日。

有時想想，這或許是一種很難得的緣分，一份報紙可以陪著一個人走過青春、中年，甚至走向人生的另一個階段；而這份報紙，也在不知不覺中參與了一個人的知識養成、職業選擇乃至思想形成。對我而言，聯合報不只是一份報紙，它更像是每天都要見面的老朋友。

每天清晨翻開聯合報，先看大事、再讀評論；有時因一則新聞而憂心，有時因一篇社論而沉思，有時也因一篇副刊文章而感受到文字的溫度。報紙最迷人的地方也正在這裡，它不是資訊的堆積，而是一種閱讀世界的方法。

在網路時代，新聞講求秒數，一則訊息幾秒鐘即可傳遍世界。但「快」未必等於「深」，「多」也未必等於「好」。手機螢幕上的資訊來得快、去得也快，今天轟轟烈烈的熱搜，明天已無幾人記得。報紙卻有另一種節奏，它讓人坐下來、讓眼睛停留、讓思考發生。

一份好的報紙，不只是告訴讀者「今天發生了什麼」，更能幫助讀者理解「為什麼會發生」、「事件意味著什麼」。這也是聯合報走過七十五年後，依然值得珍惜的地方。

當電子媒體、社群平台、自媒體如雨後春筍般出現，傳統報業確實面臨前所未有的挑戰。新聞不再是報紙獨有的權利，人人都可以成為消息的發布者，遇突發事件也不再需等至隔日清晨。然當資訊愈來愈多，我們反而愈需要值得信任的媒體，這正是專業報紙在數位時代不可取代的價值。

一份報紙能夠存在七十五年，靠的絕不只是歲月流逝；它必須不斷面對時代的考驗，不斷調整自己的步伐，更要守住新聞專業最核心的價值：真實、理性、獨立，以及對國家社會的責任。願聯合報走過七十五年，依然保有報人的初心；也願在數位浪潮洶湧的今天，這份熟悉的報紙，永能在晨光中靜靜被攤開，陪大家讀新聞、讀社會，也讀懂我們自己。