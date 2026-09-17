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共管中國 林佳龍吹牛壯膽

聯合報／ 張鈞凱／原鄉人文化工作室執行長

中國大陸國家主席習近平即將回訪美國，儘管陸方至今仍未官宣，但從川普積極布局來看，「川習二會」已是板上釘釘。我外交部長林佳龍卻在此際語出驚人，聲稱台美溝通良好，「我們要去管理中國」。從今日世界格局與秩序的現實來看，林佳龍已不只是「吹哨壯膽」，而是「吹牛壯膽」了。

事實上，今年五月林佳龍就曾表態，「台灣跟美國立場是一致的，也要共同來管理中共可能的任何脅迫。」然而，不只沒看到美方有絲毫回應，反而是建制派更用力施壓台灣通過軍事預算，而川普政府則徹底宣告台獨死刑，並宣示不會遠程海外出兵。截至目前，美國本該交機的Ｆ–16Ｖ，從夏威夷起飛後隨即折返，動向不明，另外還有對台軍售案被川普擱置在辦公桌上。ＡＩＴ處長谷立言在台動作愈大，愈是欲蓋彌彰，體現台灣在川普政府心目中的排序不斷滯後與萎縮。

早先川普訪問北京後，「建設性戰略穩定關係」已多次從中美雙方高層官員口中說出，表示彼此都在往此共識靠近，美國國防部長赫塞斯甚至在新加坡香會上絕口不提台灣。因此，陸美共管「台獨」的態勢已極為明顯，否則民進黨政府也不會搬出「中華民國」的外衣，來掩飾其內心真實所想的「互不隸屬」新兩國論。換言之，台灣利益從來不是美國利益，綠營官員口中的「台美友好堅若磐石」，不過只是一句自我安慰的政治話術，想要跟美國一起「共管中國」，請問林佳龍有問過川普的感受嗎？

隨著習近平可能訪問美國的時間逼近，美方近來對於台灣問題的表態，訊號格外不尋常。特別是傾向共和黨內孤立主義與「美國優先」派系的智庫「國防優先」（Defense Priorities），都提出報告直言華府應從第一島鏈退至第二島鏈，並建議對台採取「不干預」政策，應迅速撤回駐台的五百名「美語教師」。該智庫是否反映川普政府的真心話，外界不得而知，但美國對華政策進行激烈的戰略調整，對台態度勢必相應變化，則是不爭的事實。在籌碼明顯更多的北京面前，華府手上的這張「台灣牌」還有多少價值，恐怕早已沒有民進黨政府想像得那般吃香。

事實上，擔憂美國「棄台」與否，本身就是缺乏主體性的自我矮化思維。若非扈從附庸於美國之下，把台灣所有身家性命都押寶在美國身上，又何須如此害怕遭到美國始亂終棄，因此用著各種一廂情願的謊言來自欺欺人？要不是民進黨政府「親美」親過頭，「抗中」也抗過頭，台灣怎麼會沒有足夠的空間來維持戰略自主，兩岸關係就是台灣最好施展的支點。

別忘了，在川普眼中，今天的世界已經走向了Ｇ２。而加拿大與歐洲主要國家，則預見一個多極化世界正在出現。無論哪一條道路最後成真，可以確定的，就是「歷史終結論」與「中國崩潰論」的雙重瓦解，美國不再是後冷戰時代單極獨霸的國家，中國大陸也不再是任何國家可忽視的力量。民進黨政府對外事務的眼光與視野，非但沒有跟上時局腳步，還停留在已被掃進歷史灰燼堆中的冷戰時期，以為靠著「親美」這碗飯就能過關斬將；到頭來只是讓台灣益發邊緣，最後可能連自己都管理不了。

林佳龍 習近平 台獨

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