讀家觀點／775支瘦瘦針流向不明 刺破公衛信任

台南新化區衛生所近日爆出減重藥品「瘦瘦針」管理爭議。該所採購七百八十支藥品，現場僅剩五支，其餘七七五支流向不明、無法提供相應處方紀錄。雖新化衛生所長澄清是以成本價提供親友同事、並無獲利，台南市衛生局仍依違反藥事法裁罰十萬元並展開後續調查。

這起事件最值得深思的，不只是藥品流向或個人動機，而是作為守護大眾健康的公家衛生機關，是否更應肩負維護藥品管理規範最高標準的責任？

處方藥管理的核心，絕非僅是避免商業利益介入，更重要的是確保每一支藥品都能追溯來源、流向與使用對象。這是保障民眾用藥安全的基本防線。醫療機構若無法提出完整處方與紀錄，即便沒有營利目的，也已動搖藥品管理制度最基本的要求。尤其這起事件發生在衛生機關，更凸顯公部門維護藥品管理規範的責任。衛生所平時向民眾宣導正確用藥，自己更應確保藥品管理流程符合最高標準。

此外，依現有公開資訊，台南市衛生局係依藥事法第五十條第一項及第九十二條第一項裁處十萬元罰鍰。然而，現行處罰是否足以發揮嚇阻與預防效果，仍值得社會檢視。若違規所付出的成本，低於違反規範所帶來的便利，制度就可能產生錯誤誘因。面對數百支處方藥無法提出完整處方與使用紀錄的情況，社會真正關心的不只是行政罰鍰金額，而是如何強化管理制度，避免類似事件再次發生。

主管機關更應檢討的不只是個案責任，而是現行管理制度是否足以防止類似事件發生。例如，公立衛生機構對特殊需求或高關注藥品的採購、保管及使用流程，是否具有適當的權限分工？藥品庫存與實際使用紀錄之間，是否建立足夠的核對機制，確保每一支藥品都有合理流向？當機關首長同時具備醫師專業與行政管理權限時，又如何透過制度設計避免權責過度集中？健全的制度不應只依賴個人道德約束，而須建立能擋下人情壓力的防火牆。

社會對公務機關的期許，從來不只是「不違法」，更包含成為社會信任的示範者。人民願意相信衛生機關，是因為相信它比一般機構更重視規範。如果連守護健康的單位都無法做好藥品管理，那麼受損的，就不只是七七五支藥品的流向，而是整體公共衛生體系的信任。