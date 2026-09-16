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競選辯論需邀所有候選人？

聯合報／ 鄭自隆／政大傳播學院退休教授（台北市）
台北市長參選人電視辯論會。
台北市長參選人電視辯論會。

台灣自一九九四年台北市長選舉電視辯論以來，幾乎所有重要的單一席次（總統；院轄市長）選舉都有媒體舉辦候選人電視競選辯論，但有時選人眾多，且有些人根本沒有當選希望與企圖，只是交了保證金來唱唱《愛江山更愛美人》或鼓勵人家喝蜂蜜檸檬水，電視競選辯論邀請所有候選人參加有意義嗎？

首先要區分「電視政見發表會」與「電視競選辯論」，電視政見發表會由選務單位籌辦，必須邀請所有候選人參加自無疑義，但電視競選辯論都是由民間（媒體）舉辦，有義務邀請所有候選人參加嗎？

早期美國總統大選辯論由電視台邀約，但一九八九年後由「總統辯論委員會」接手主辦，電視網轉播，其間除了一九九二年老布希對上柯林頓的選舉，有邀獨立候選人裴洛參加外，其餘的選舉辯論都排除獨立候選人，理由是只邀請「有意義」的候選人，所謂「有意義」是民調數字在百分之十五以上的候選人。

台灣第一次舉辦候選人電視競選辯論是一九九四年台北市長選舉，由台視轉播，邀請現任市長國民黨候選人黃大洲，以及挑戰者民進黨陳水扁、新黨趙少康參加，事實上那年還有一位無黨籍候選人紀榮治，但未獲邀。

再拉回近代，二○一四年台北市長選舉有七人參選，媒體辯論只邀連勝文、柯文哲；二○一八年高雄市長有四人參選，但三立舉辦的電視辯論只邀請陳其邁、韓國瑜；二○二二年台北市長選舉參選爆炸，有十二名候選人，轉播的ＴＶＢＳ、三立只邀蔣萬安、陳時中、黃珊珊等人參加，未獲邀的九位候選人之一的蘇煥智，辯論當天還到電視台現場抗議，並到台北地檢署控告三立、ＴＶＢＳ，結果「未起訴」；向高等行政法院聲請「假處分」，要求停止播出辯論會，但也未獲准。

雖然法律站不住腳，但蘇煥智拋出一個非常重要的問題：如果媒體只報導三個人、辯論也只有三個人，選民會不會誤以為台北市長只有三個候選人？

這是媒體經由新聞價值判斷，所形成的守門與議題設定行為，無所謂對錯，屬專業倫理的討論，所以ＮＣＣ對蘇煥智抗議未獲邀辯論的回應是「不介入電視台節目規畫」，確屬妥切；但回到法律層面的思考呢？

《公職人員選舉罷免法》並沒有規定民間媒體舉辦的電視辯論，須邀請所有登記候選人，但同法第四十九條第三款卻又說「廣播電視事業從事選舉或罷免相關議題之論政、新聞報導或邀請候選人、提議人之領銜人或被罷免人參加節目，應為公正、公平之處理，不得為無正當理由之差別待遇」，沒有全員邀請算不算是「差別待遇」？

電視辯論不是「新聞報導」，但屬「論政」的範圍，因此依此法條精神是應全員邀請；但全員邀請，沒當選希望的可能脫序演出，或全體挑戰者「圍毆」現任者或有勝選希望的候選人，導致失焦，失掉經由電視辯論檢視主要候選人人格特質與政見的目的；因此明確規範「具正當理由之差別待遇」自有其必要。

電視台當然可以依新聞自由理念，自訂何謂「具正當理由之差別待遇」（如民調平均支持率數字），但由中選會出面，根據選罷法第十一條精神明確規定，再交由媒體遵循，會更無爭議性。

辯論 電視辯論 政見發表會

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