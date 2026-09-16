聯合報75歲生日快樂／學生時代啟蒙 養成讀報習慣

回想與報紙相伴的旅程，一切的起點要從高中時的國文老師說起。在那個埋首於厚重教科書、每天只知道拚分數的年紀，老師為了讓我們跳脫僵化的課文框架，時常拿聯合報上的文章作課外補充教材。

老師帶著我們逐段分析民意論壇文章的結構、推敲論點，並藉此教導我們學測寫作的筆法。但那時的我，只當它是升學的工具，甚至天真地以為這份充滿鉛墨香的資料是老師特有的珍藏，不知原來報紙在街角的便利商店就能買到。

直到大一下學期，某次跟阿公聚餐，在等待餐點的空檔，阿公突然建議我可以到便利商店買報紙。當我走到便利商店的報架前，一眼就看到了各大報，腦中瞬間浮現了高中老師帶領我閱讀的回憶，心想那就都買吧！從那一天起，我開始了固定買聯合報的習慣。

時光飛逝，當年那個大一學生，如今已大學畢業成為一名軍中新兵。當兵不能天天出營區，自然沒辦法像過去一樣天天買報紙；但只要一放假，我總不忘繞去便利商店，將那份熟悉的報紙帶回家裡仔細閱讀。

作為台灣的大報之一，聯合報自一九五一年九月十六日創刊以來，已經走過了七十五個年頭。從當年的「民族報、全民日報、經濟時報」三報「聯合版」開始，歷經多次搬遷、擴版、增開專版、引進彩色印刷，一直到近年為了因應數位閱讀時代再進行改版與調整，聯合報在時代的洪流中，始終不斷自我革新。

二月三日，筆者曾在民意論壇為文〈聯合報改版 我想說：謝謝替讀者著想〉，讚美聯合報改版的規畫。九月十六日是聯合報的生日，我想再次由衷地說：謝謝聯合報，七十五歲生日快樂！