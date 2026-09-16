聯合報75歲生日快樂／從柴薪到食糧 我的心靈導師

在時間不知不覺的推移中，年過耳順的筆者，每天的心靈食糧–聯合報，已經創刊七十五年了。

想想小時候住在澎湖鄉間，生活貧瘠、資訊落後，電視與報紙對我們來說，是遙不可及的天方夜譚。生活的主要目標僅是把日子過好；父執輩的生命重點是讓家庭成員溫飽、平安，勤儉持家以求未來朝美好方向前進。

後來讀初中，開始發現有「報紙」這東西；是鄰居丟棄在外，媽媽請我去撿回來當柴燒的時刻。在要把報紙放入灶口之前，我好奇地翻閱；在那個課外讀物缺乏的年代，報紙裡的資訊給了我很大的震撼，原來，外面的世界是如此寬廣與多元。

尤其翻閱到聯合報副刊，許多深得我心的作品讓我難忘，後來我還喜歡看看一些評論的版面。這些「不出門能知天下事」的閱讀經驗，給了我很大的啟發、也開拓了視野。筆者心裡一直有個願望，希望未來的某一天，自己的文章也能登上自己引以為榮的聯合報。

《牧羊少年奇幻之旅》一書裡有句話說得好：「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你。」我深信這句話；在民國九十七年，我的一篇散文〈好男好女要當兵〉終於登上聯合報家庭版，我既感動又榮耀。後來斷斷續續，有一些文章獲刊登在不同版面，讓我真正感受到「宇宙聯合起來幫助」的力量。

陪伴我成長的聯合報已經要七十五歲了，除誠摯獻上生日祝福和感謝之外，更希望聯合報生生不息、永續經營，繼續做筆者的心靈導師。