炒作蔣家身世 模糊選舉焦點

台北市長蔣萬安的身世變成選舉話題，實在有點匪夷所思。有人認為，要求蔣萬安驗ＤＮＡ是件重大的事，因為它涉及政治誠信和歷史態度的問題；但是在民主國家中，個人出身是私人問題，無關政治、似乎也不必無限上綱到「歷史」。

如果蔣萬安為了選舉才改姓為「蔣」，也許會涉及政治誠信；然而當年廿六歲的蔣萬安，隨著父親改姓「蔣」，除非父子關係極差，否則這是一般人通常也會做的事，與政治誠信何干？難道當時的蔣萬安就已經有強烈的政治企圖、深謀遠慮？這未免想像力太豐富了吧！

其實把蔣萬安的ＤＮＡ與政治誠信和歷史態度扯上關係的人，不是誤導民主政治的走向，就是輕視選民。民主國家只要合乎法律規定，任何人不論身世、職業、性別都可參與選舉。理想上，公民在投票時要分辨的是：哪位候選人的能力和品格是最佳的？候選人是姓「蔣」或姓「章」，與「選賢與能」的理想完全無關。所以蔣萬安的ＤＮＡ與「理想的台北市長」，風馬牛不相及。

因此認為蔣萬安的ＤＮＡ涉及政治誠信的人，背後預設的是：有些台北市民會因為他的出身而決定他們的選票。但是一個成熟的民主政治，不應該鼓勵這樣的投票行為；「公」民的考量應該站在「公」共利益的角度，因為自己的一票，不只決定自己的未來，也決定他人、甚至下一代的未來。所以在選舉期間要求蔣萬安驗ＤＮＡ，不只浪費公共議題討論空間，也誘導民主政治偏離健康發展的常軌。

從另外一個角度來看，要求蔣萬安驗ＤＮＡ的人根本瞧不起台北市民。如果有一個台北市民因為蔣萬安不是蔣家後代而改變投票意願，這樣的市民的民主水準不是很低嗎？認為台北市民真的會因為蔣萬安的ＤＮＡ而決定手中的一票，這不是瞧不起台北市民，什麼才是？

除了別有居心的人之外，應該沒人會否認，蔣萬安姓「蔣」或姓「章」，跟他是不是一個稱職的市長是兩回事。我相信以目前台北市民的民主素養，炒作蔣萬安ＤＮＡ議題，只會模糊民主選舉應該關注的焦點，絕對不會影響選舉的結果。