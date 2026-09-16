聽新聞
0:00 / 0:00

炒作蔣家身世 模糊選舉焦點

聯合報／ 林火旺／台大哲學系退休教授（桃園市）

台北市長蔣萬安的身世變成選舉話題，實在有點匪夷所思。有人認為，要求蔣萬安驗ＤＮＡ是件重大的事，因為它涉及政治誠信和歷史態度的問題；但是在民主國家中，個人出身是私人問題，無關政治、似乎也不必無限上綱到「歷史」。

如果蔣萬安為了選舉才改姓為「蔣」，也許會涉及政治誠信；然而當年廿六歲的蔣萬安，隨著父親改姓「蔣」，除非父子關係極差，否則這是一般人通常也會做的事，與政治誠信何干？難道當時的蔣萬安就已經有強烈的政治企圖、深謀遠慮？這未免想像力太豐富了吧！

其實把蔣萬安的ＤＮＡ與政治誠信和歷史態度扯上關係的人，不是誤導民主政治的走向，就是輕視選民。民主國家只要合乎法律規定，任何人不論身世、職業、性別都可參與選舉。理想上，公民在投票時要分辨的是：哪位候選人的能力和品格是最佳的？候選人是姓「蔣」或姓「章」，與「選賢與能」的理想完全無關。所以蔣萬安的ＤＮＡ與「理想的台北市長」，風馬牛不相及。

因此認為蔣萬安的ＤＮＡ涉及政治誠信的人，背後預設的是：有些台北市民會因為他的出身而決定他們的選票。但是一個成熟的民主政治，不應該鼓勵這樣的投票行為；「公」民的考量應該站在「公」共利益的角度，因為自己的一票，不只決定自己的未來，也決定他人、甚至下一代的未來。所以在選舉期間要求蔣萬安驗ＤＮＡ，不只浪費公共議題討論空間，也誘導民主政治偏離健康發展的常軌。

從另外一個角度來看，要求蔣萬安驗ＤＮＡ的人根本瞧不起台北市民。如果有一個台北市民因為蔣萬安不是蔣家後代而改變投票意願，這樣的市民的民主水準不是很低嗎？認為台北市民真的會因為蔣萬安的ＤＮＡ而決定手中的一票，這不是瞧不起台北市民，什麼才是？

除了別有居心的人之外，應該沒人會否認，蔣萬安姓「蔣」或姓「章」，跟他是不是一個稱職的市長是兩回事。我相信以目前台北市民的民主素養，炒作蔣萬安ＤＮＡ議題，只會模糊民主選舉應該關注的焦點，絕對不會影響選舉的結果。

蔣萬安 台北市長 政治

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第一任最後總質詢！蔣萬安致詞細數政績 喊「讓新的4年繼續展開」

總質詢最後一天...綠新潮流再打兒國際交換生案 蔣萬安回應

蔣萬安下旬成立競辦 沈伯洋拋青年AI方案

市長首任期總質詢結束 蔣萬安全力爭取連任

相關新聞

炒作蔣家身世 模糊選舉焦點

台北市長蔣萬安的身世變成選舉話題，實在有點匪夷所思。有人認為，要求蔣萬安驗ＤＮＡ是件重大的事，因為它涉及政治誠信和歷史態度的問題；但是在民主國家中，個人出身是私人問題，無關政治、似乎也不必無限上綱到「歷史」。

我們的政府很有錢？

高雄前鎮漁港近年推動整體改造，中央核定經費達八十一億元，原本被寄予打造現代化魚市場、提升漁業環境及帶動觀光發展的期待。然而，工程完成後卻陸續傳出設計及營運上的問題，讓人不禁想問：政府花錢，真的可以如此不心疼嗎？

AI巨頭踩煞車 誰來驗證

九月十二日，Anthropic執行長阿莫戴發表「我們必須為前沿模型調速」，主張刻意放慢能力提升，讓安全研究追得上模型進步。數小時內，長期互相攻訐的馬斯克回應「阿莫戴是對的」；OpenAI執行長奧特曼也表示同意，並承諾比照Anthropic，讓獨立評估者取得近似員工的持續存取權。三名競爭者罕見同調，確實是一個警訊，卻不能解讀成ＡＩ競賽已踩下煞車。

讀家觀點／升息不只看房價 更要看居住負擔

央行將於明日召開理監事會，升息是否加重房市修正，引發關注。然而，討論不應停留在利多利空。真正的政策考驗，是能否降低金融風險，同時避免合理居住需求承擔過度代價。

聯合報75歲生日快樂／從柴薪到食糧 我的心靈導師

在時間不知不覺的推移中，年過耳順的筆者，每天的心靈食糧–聯合報，已經創刊七十五年了。

聯合報75歲生日快樂／學生時代啟蒙 養成讀報習慣

回想與報紙相伴的旅程，一切的起點要從高中時的國文老師說起。在那個埋首於厚重教科書、每天只知道拚分數的年紀，老師為了讓我們跳脫僵化的課文框架，時常拿聯合報上的文章作課外補充教材。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。