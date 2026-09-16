高雄前鎮漁港近年推動整體改造，中央核定經費達八十一億元，原本被寄予打造現代化魚市場、提升漁業環境及帶動觀光發展的期待。然而，工程完成後卻陸續傳出設計及營運上的問題，讓人不禁想問：政府花錢，真的可以如此不心疼嗎？

公共建設最重要的，應該是實用，而不是只追求規模與外觀。尤其相關場域是給漁民、攤商及消費者使用的，更應在規畫階段聽取第一線使用者的意見，而不是等到蓋好，才發現設計與實際需求有落差，再花錢修改。

這不免讓人想起電影《黑金》裡周朝先的一句話：「我們的政府很有錢啊。」但這些錢不就是人民的稅金？

對一般家庭而言，每花一筆錢都得精打細算；政府卻動輒投入數十億元興建公共建設。如果最後才發現不符合需求，人民當然會心疼。畢竟，政府每花出去的一塊錢，背後都是人民辛苦工作換來的。如果連這一點都忘了，未來政府再推動其他大型公共建設，也很難讓人民放心，更難贏得人民的信任。