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化工產業邁向淨零的新契機

聯合報／ 陳信文／清大講座教授、中國材料科學學會理事長（新竹市）

剛結束的半導體展，台積電無疑是最具代表性的企業，但走一趟半導體展就可以了解，半導體產業是整個龐大的供應鏈，包含了各種設備、化學品與材料。

在全球淨零排放的趨勢下，半導體產業對綠色能源的需求日益增加。半導體產業的晶圓製程高度依賴電力，台積電近年也積極推動再生能源使用，透過購買綠電、簽訂再生能源購電協議，及參與再生能源開發等方式，提高再生能源使用比率。

與半導體產業息息相關的許多化學品與材料，其生產與供應則與化學工業密切相關；全球減碳與淨零排放已成為產業發展的重要趨勢，化工產業更無法置身事外。美國化學工程師學會八月份「化學工程進展期刊」的專輯，也對此議題有深入的討論。

化學工業是現代產業的基礎，但同時也是能源密集型產業。長期以來，化工製程大量使用煤、石油與天然氣，不僅做為原料，也用於提供製程所需的熱能與蒸汽。因此，化工產業的淨零轉型，不只是提高能源效率，更在於逐步改變能源來源與製程方式；這樣的改變，對重視電子產品應用導向的台灣更是重要。

將化工製程所需的能源，由化石燃料逐步轉向電能，將是化工產業能源系統的一項重大轉變，進一步的發展是以再生電力驅動加熱、熱泵及其他設備。再生能源具有間歇性，而許多化工製程必須長時間連續運轉，因此如何透過電池、熱能儲存及其他能源儲存技術，確保能源供應的穩定性，將成為淨零轉型的重要課題。

對化學工業而言，淨零是一次重新設計工業系統的機會；再生電力、能源儲存、製程電氣化等，將成為化工產業邁向低碳與淨零的重要基礎。未來，化工與半導體產業雖然位於不同的產業鏈環節，卻將共同面臨相同的課題；亦即，如何在確保能源穩定、成本合理與製程安全的前提下，逐步以再生能源取代化石能源。

淨零 再生能源 半導體

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