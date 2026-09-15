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台積產能增 基礎設施有跟上嗎

聯合報／ 范振家／大學兼任教師（高雄市）

台積電規畫二○二七年中將二奈米產能由今年底約九萬片提高至十一萬片，三奈米產能則由逾十八萬片增加至廿一萬片。對台灣而言，這當然是產業利多，也是護國神山繼續站在全球ＡＩ供應鏈核心的證明。

問題是，產能增加，基礎設施也同步增加了嗎？每當台積電投資、擴廠、接單，官方說詞總是充滿亮點；卻沒有揭露背後需要多少電、水、工程人才、土地、先進封裝及區域公共建設。政府若只把台積電擴產當成經濟成績單，卻不將其視為基礎設施的壓力測試，那麼成功也會製造瓶頸。

尤其ＡＩ時代的半導體競爭，先進製程之後，還有先進封裝；封裝之後，還有伺服器、資料中心、散熱、電力與水資源。全球科技巨頭搶的已不只是晶片，也在搶電、搶土地、搶穩定供應鏈。不是只要台積電技術領先，所有問題即迎刃而解。

政府一方面把半導體視為國安與經濟命脈，卻又對支撐半導體的能源政策含糊其詞，僅強調「供電無虞」。如同水資源，每逢缺水政府就急著調度、鑿井、休耕，彷彿只要撐過旱季就算過關；但半導體擴產需要的是長期、穩定、可預測的供水，不是每次天候異常都靠臨時應變，讓產業被迫承擔風險。

因此，政府不應只羅列投資金額與產能數字，更應公布「半導體基礎設施承載表」，說明新增產能需要多少電力？區域電網升級的時程？再生水與水庫調度如何足夠？交通、住宅等公共服務是否能承受新的產業聚落壓力？

台積電可以把二奈米、三奈米產能往前推，問題是政府能否把電力、水資源、人才和基礎建設一起往前推？產業發展若跑得比基礎建設快，發展就會因根基準備不足而產生新問題，這才是ＡＩ榮景下最需要的諍言。

基礎設施 台積 台積電

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