讀家觀點／行李失竊的小蝦米，政府不能缺席

女星林千又指控，去年搭乘阿聯酋航空商務艙期間，兩只托運行李遭人撬開並竊取物品，損失約新台幣一一○萬元。事後她向航空公司提出申訴及求償，卻遲遲未獲妥善處理。然而，這起事件真正值得關注的，不能只停留在個案本身。

我們更該問的是：當台灣消費者面對國際航空公司發生重大消費爭議時，究竟誰來幫消費者？政府又在哪裡？行李遭竊，不只是「賠多少錢」的問題，一般旅客可能以為行李不見了，就按照行李裡面的物品價值賠償。但實際上，國際航空運送涉及不同法律制度及國際公約，行李遺失、毀損、延誤等情形，也可能有不同的責任規範與賠償上限；航空公司與旅客之間的運送契約，也另有相關條款。因此，「行李遺失」、「行李毀損」與「行李遭竊」不能簡單地一概而論。這些問題都應被調查，不能只用一句「航空公司賠償有上限」就草草結案。

小蝦米面對大鯨魚，政府不能袖手旁觀，消費者與大型航空公司之間，本來就存在資訊、資源及談判能力的巨大落差。航空公司熟悉國際航空法規、運送條款及內部作業流程，旅客卻往往只是買了張機票，把行李交給航空公司，甚至不知道行李離開自己手中後，究竟經過多少環節。

一旦發生失竊，消費者往往只能透過客服信箱、電話或申訴表單反覆追問。如果航空公司遲遲不回覆，消費者還能怎麼辦？難道只能自己找律師？難道只能跨國訴訟？難道最後只能認賠？

如果一般消費者面對跨國企業時只能如此，那麼消費者保護恐怕只剩下紙面上的權利。因此，交通部、民航主管機關及行政院消費者保護體系，都應該正視這類跨境消費爭議。

政府至少應協助消費者釐清適用法規及申訴管道，並在重大消費爭議發生時，提供必要的行政協調及法律資訊。對於長時間沒有回應消費者申訴的業者，也應檢視其客訴處理制度是否合理。

消費者也要提高警覺，做好自保；政府應積極作為，並不代表消費者就可毫無風險意識。第一、貴重物品盡量不要托運，能隨身攜帶就不要放入托運行李；第二、選擇結構牢固、鎖具可靠的行李箱；第三、托運前一定要拍照存證。若有高價值物品，更應保存購買發票、收據、保固資料等證明；第四、增加辨識度，但不要增加價值感，降低拿錯行李的機會。

主管機關也應檢視航空公司行李運送及客訴處理制度，要求業者提供明確的申訴窗口、案件追蹤機制及合理回覆期限。對重大行李失竊案件，也應思考建立更有效的調查、協調及通報機制。

消費者自保，是第一道防線；企業負責，是第二道防線；政府監督與救濟，則應是最後一道防線。消費者可以是小蝦米，但政府不能讓小蝦米獨自面對大鯨魚。政府真正應該做的，不是替某一位消費者出氣，而是建立一套讓所有旅客都能安心搭機、放心托運，發生問題後也知道如何求助的制度。