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盲蓋風機 不如強固電網

聯合報／ 吳珮瑛／台大農經系退休教授（台北市）
離岸風電的開發推動至深水區，經濟部浮動式離岸風電示範計畫將加速前進。圖為彰化離岸風場。聯合報系資料照
離岸風電的開發推動至深水區，經濟部浮動式離岸風電示範計畫將加速前進。圖為彰化離岸風場。聯合報系資料照

經濟部研議推動浮動式離岸風電示範計畫，預計二○三二年完工。在深海、技術高度不成熟下實驗，業界已喊出每度電十元、收購廿年。所有案場裝置容量六百ＭＷ、每年發出可利用綠電約廿一億度，僅占台灣年總用電量二八五○億度的百分之○點七四。

政府背負潛在財務黑洞、賭上台電破產風險的漂浮巨物，廿年花四二○○億公帑換取每年百分之○點七四可用電量，財務與能源戰略上，完全是花錢免效益的決策。荒謬的是、台灣電力體制從沒有市場機制，台電是國營，電價由政治控制，因此政府花錢鼓勵的任何綠電，所有支出就以政府預算、花納稅人的錢去補台電的無底洞。

又，台灣近乎偏執的國際接軌迷思，政策卻盲目抄襲國際失敗經驗。台灣常考察的英國，過去幾十年顧著補助新綠能、放任電網老化，如今北海風電卻受制於南方舊電網容量嚴重不足。英國國家電網公司二○二五會計年度因輸電線路容量不足，讓風機不要發電的補償金約新台幣八二○億元，這是基礎設施建設落後綠能發展的代價。此外，日本也因跨區舊電網全面鎖住，引發嚴重的綠電棄電災難，被迫回頭擴建饋線。

台灣近年跳電的原因不一定是缺電，也可能是電網太脆弱、送不出電。四二○○億可用來全面翻新台灣本島的舊電網與建置儲能系統，國際早有成功案例。美國全國電網總長度為台灣十九倍，其能源部近年通過「電網韌性與創新夥伴計畫」，二○二二至二○二六年共耗資約三三○○億元新台幣更新舊變電所及先進導線，釋放高達七點五ＧＷ的額外輸電量。

澳洲的南澳洲同樣放棄盲目擴建電廠，在舊電網節點部署導入「特斯拉大電池」儲能計畫與智慧調度，執行第一年（二○一八年）立即讓系統營運成本減少八點六億元新台幣，第二年省下的成本更大幅提升為三倍。備受台灣崇拜的風電楷模丹麥，意識到綠能轉型的瓶頸不是風機布置太慢，而是電網塞車，故二○二四年起為期八年，以約五百億元新台幣強化電網、翻新全國五十座高壓變電所。

台灣推動區域分散式微電網與老舊變電設備汰換，即能解除中南部因饋線爆滿而鎖住的民間低成本綠電，供電量遠超過年總用電量的百分之○點七四。重點是，電網翻新所需相關設備、技術與大型儲能設施，台灣本土大廠駕輕就熟；四二○○億元百分之百能成為本土勞工薪資與產業紅利，不必雙手送給外國開發商。

過去推行陸域風機，曾留下人與環境對立的失敗紀錄；近年推動固定式離岸風電國產化，卻引發歐盟提告、廠商融資封鎖、海事統包商黯然下市。台灣不需用「亞洲首座浮動風場」這華而不實的政治糖衣包裝自己，經濟部此時應交出台電財務衝擊精算報告，務實將預算用於全島電網的強韌與現代化，才能保障台灣民生與晶圓產業用電。

離岸風電 綠電 電力

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