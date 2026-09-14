讀家觀點／中印關係回溫 但仍有寒意

金磚集團新德里峰會順利落幕，東道主印度成功調和伊朗及阿聯，讓聯合聲明得以順利產出，算是重要的外交成果。此外，這次金磚峰會的主要看點是習近平時隔七年後再度訪印，印媒甚至還為了印度總理莫迪與習近平的會晤作了倒數計時器，可見其重要性。

此次雙方會晤大約進行五十分鐘，然後在會後各自發布會談要點；雙方對於會談的論述重心跟角度略有不同，顯示對於雙邊關係的性質與發展仍有歧見。

就整體關係而言，中方聲明中提及「中印兩國是合作夥伴而不是對手，互為發展機遇而不是威脅」，並形容兩國關係已從「再出發」進展到「再提升」，包括逐步恢復機制性交往、增加合作清單、兩國貿易額再創新高等；然印度發布的聲明並未觸及「夥伴論」。事實上，印媒多以「重開機」形容當前中印關係，還不到提升階段。換言之，印方對中印關係評估較保守；中方也有所保留，以往常見的「龍象共舞」論述沒有出現在聲明中。

關鍵之一在於無法擺脫雙方邊界衝突的陰影，兩國對於如何處理邊界爭議的序位也沒共識。中方聲明中提出「雙軌」論，主張「致力於雙邊關係和邊界問題雙軌並進、相互促進，維護邊境地區和平安寧」；印方聲明則認為，邊境的和平安寧是雙邊關係持續發展的「必要基礎」。換言之，中方認為可同時處理邊界問題跟其他雙邊關係，不要讓邊界爭議阻礙其他領域關係發展；印方卻認為，邊界問題是中印關係的基礎，賦予邊界問題更大重要性。

值得一提的是，在中方聲明中，提到莫迪總理表示「在台灣、涉藏問題上的政策和立場沒有改變，不允許任何勢力在印度從事反華活動」，但印方聲明中並未提到。中共外長王毅去年八月與印度外長蘇傑生會面後，曾宣稱印度同意「台灣是中國一部分」，但遭印方駁斥為錯誤引用，因此印方可能藉此機會再次向北京表達其立場並未改變。至於印方立場究竟為何？就以不說破的模糊方式帶過。

經貿也是雙方近來爭議的來源之一。中方提出貿易額增加的正面表述，主張「平衡解決彼此經貿關切」；印方卻具體指出處理「結構性貿易失衡」、「供應鏈」及「具實質且可預期的市場准入」 等關切事項，這是因為印度在中印貿易中長期面臨巨額逆差，也擔心中國管制稀土出口到印度，影響印度的相關工業生產。

相較之下，人文領域則有較穩定進展。去年會晤談的是「恢復」直航等項目，今年則強調「拓展」，印方也明確提出文化交流、商業連結、更大的人員流動等面向。另一個值得注意的是，中方提出「有效改善兩國關係民意基礎」，稍早王毅與印度國家安全顧問多瓦爾會談時，也主張「逐步構建起中印邊界事務正面敘事」。兩國自二○二○年邊界流血衝突後，民間對立升高，社群媒體充斥負面報導，確實需要高層採取積極措施化解。

整體而言，中印關係已逐步改善。莫迪不只一次在鎂光燈前緊握習近平的手，刻意傳達中印和解的訊息；惟雙方仍缺乏互信，也有結構性衝突及歷史遺留爭議。雙方關係雖有回暖現象，但仍不時可感受到涼意。由於兩國目前都以發展為優先目標，因此較務實的做法是暗爭但不明鬥的策略。