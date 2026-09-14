聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／中印關係回溫 但仍有寒意

聯合報／ 方天賜／清大印度中心主任（新竹市）

金磚集團新德里峰會順利落幕，東道主印度成功調和伊朗及阿聯，讓聯合聲明得以順利產出，算是重要的外交成果。此外，這次金磚峰會的主要看點是習近平時隔七年後再度訪印，印媒甚至還為了印度總理莫迪與習近平的會晤作了倒數計時器，可見其重要性。

此次雙方會晤大約進行五十分鐘，然後在會後各自發布會談要點；雙方對於會談的論述重心跟角度略有不同，顯示對於雙邊關係的性質與發展仍有歧見。

就整體關係而言，中方聲明中提及「中印兩國是合作夥伴而不是對手，互為發展機遇而不是威脅」，並形容兩國關係已從「再出發」進展到「再提升」，包括逐步恢復機制性交往、增加合作清單、兩國貿易額再創新高等；然印度發布的聲明並未觸及「夥伴論」。事實上，印媒多以「重開機」形容當前中印關係，還不到提升階段。換言之，印方對中印關係評估較保守；中方也有所保留，以往常見的「龍象共舞」論述沒有出現在聲明中。

關鍵之一在於無法擺脫雙方邊界衝突的陰影，兩國對於如何處理邊界爭議的序位也沒共識。中方聲明中提出「雙軌」論，主張「致力於雙邊關係和邊界問題雙軌並進、相互促進，維護邊境地區和平安寧」；印方聲明則認為，邊境的和平安寧是雙邊關係持續發展的「必要基礎」。換言之，中方認為可同時處理邊界問題跟其他雙邊關係，不要讓邊界爭議阻礙其他領域關係發展；印方卻認為，邊界問題是中印關係的基礎，賦予邊界問題更大重要性。

值得一提的是，在中方聲明中，提到莫迪總理表示「在台灣、涉藏問題上的政策和立場沒有改變，不允許任何勢力在印度從事反華活動」，但印方聲明中並未提到。中共外長王毅去年八月與印度外長蘇傑生會面後，曾宣稱印度同意「台灣是中國一部分」，但遭印方駁斥為錯誤引用，因此印方可能藉此機會再次向北京表達其立場並未改變。至於印方立場究竟為何？就以不說破的模糊方式帶過。

經貿也是雙方近來爭議的來源之一。中方提出貿易額增加的正面表述，主張「平衡解決彼此經貿關切」；印方卻具體指出處理「結構性貿易失衡」、「供應鏈」及「具實質且可預期的市場准入」 等關切事項，這是因為印度在中印貿易中長期面臨巨額逆差，也擔心中國管制稀土出口到印度，影響印度的相關工業生產。

相較之下，人文領域則有較穩定進展。去年會晤談的是「恢復」直航等項目，今年則強調「拓展」，印方也明確提出文化交流、商業連結、更大的人員流動等面向。另一個值得注意的是，中方提出「有效改善兩國關係民意基礎」，稍早王毅與印度國家安全顧問多瓦爾會談時，也主張「逐步構建起中印邊界事務正面敘事」。兩國自二○二○年邊界流血衝突後，民間對立升高，社群媒體充斥負面報導，確實需要高層採取積極措施化解。

整體而言，中印關係已逐步改善。莫迪不只一次在鎂光燈前緊握習近平的手，刻意傳達中印和解的訊息；惟雙方仍缺乏互信，也有結構性衝突及歷史遺留爭議。雙方關係雖有回暖現象，但仍不時可感受到涼意。由於兩國目前都以發展為優先目標，因此較務實的做法是暗爭但不明鬥的策略。

印度 莫迪 金磚

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

赴金磚峰會晤莫迪 習近平：中印恢復交往應珍惜 是夥伴而非對手

金磚峰會莫迪見習近平 稱印中分歧不應演變為爭端

金磚峰會印度舉行 習近平籲加強AI合作、鼓勵開源

金磚莫習會試圖為印中破冰 學者：雙方各有盤算

相關新聞

泰國人權會查汙 監院人權會空轉

聯合報報導，監察院每年編列高達一億四百七十九萬元的「國家人權業務」預算；相比之下，包含議事、調查巡察、財產申報等三項監察院核心職權的業務預算，總和僅四四一二萬元。人權業務預算高達監察本業的近二點五倍，引發社會對預算效益與組織定位的強烈質疑。惟監察院與「國家人權委員會」問題，還不只是預算分配。

官派首長上天堂 民意下地獄

民主憲政的核心在於權力分立與制衡，然當前台灣卻出現一個荒謬絕倫的現象，一個未經立法機構同意、不具直接民意基礎的官派行政院長，竟能以「不副署」為武器，八度阻擋立法院三讀通過的法律案生效。這不僅是行政權對立法權的全面霸凌，更是一個官派官員以個人意志，凌駕於國會代表的多數民意之上。官派首長違法弄權，民意被踐踏下地獄，台灣憲政秩序已陷入空前危機。

讀家觀點／中印關係回溫 但仍有寒意

金磚集團新德里峰會順利落幕，東道主印度成功調和伊朗及阿聯，讓聯合聲明得以順利產出，算是重要的外交成果。此外，這次金磚峰會的主要看點是習近平時隔七年後再度訪印，印媒甚至還為了印度總理莫迪與習近平的會晤作了倒數計時器，可見其重要性。

兩岸交流與防堵非二選一

大陸將於九月十五日正式實施「國務院關於出境入境管理的規定」新制，可要求民眾的裝置、帳號等數位資料；海基會示警，稱當中有「標準不一」、「權力下放省級單位」、「新增產業安全規定」及「檢查網路言論禁止出境」等四大風險；國台辦發言人陳斌華則回應，「相關規定有利於進一步保障包括台灣同胞在內所有出入境人員的合法權益」。

陸新制是防違規 而非正常往來

在大陸地區邊檢被攔？別慌！看待對岸出入境新規的務實思考，真正要防的是「違規」，而不是正常往來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。