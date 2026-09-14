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陸新制是防違規 而非正常往來

聯合報／ 楊勢如／律師（上海市）

在大陸地區邊檢被攔？別慌！看待對岸出入境新規的務實思考，真正要防的是「違規」，而不是正常往來。

今年七月，大陸公布「國務院關於出境入境管理的規定」（以下簡稱「新規」），將於九月十五日正式實施。消息傳出後，不少經常往返兩岸工作、求學、探親的台灣朋友心中浮現不安，許多人擔心兩岸是否會多出一道看不見的門檻。這種焦慮可以理解，但若完整審視「新規」內容，台灣民眾其實無需過度恐慌。因為這一套出入境管理制度，並不是針對台灣民眾的「限制出境法」。

對台灣民眾而言，其實不必害怕「新規」。多數人對「新規」的最大誤解，是神化了「不准出境」條款。很多人望文生義，認為往來兩岸就可能被隨機限制出入境。其實，「新規」重點強調三大跨境風險：資訊真實性、技術安全、企業跨境紀錄規範。邊檢限制出入境僅針對存在違規違法情形、涉及案件偵查、危害技術與國家安全的主體，且會明確告知限制事由。簡言之，限制措施針對的是違規行為，而非普通往來的台灣民眾。

首先，「不准出境」並非隨意啟動的機制。它僅在特定狀況發生並經正式判定後才會啟動，觸發此機制的情境多與違規行為有關，例如涉及技術輸出、產業安全等違法情形。正常上班、經營、探親出差，照原步驟辦好手續即可，無需因「新規」而不敢出行。

其次，從事科技相關工作的台灣朋友需留意技術隨人移動的風險。新法並非禁止科技業員工出差交流，而是要求企業不能將「人出國」與「技術資訊流出」割裂看待。企業應清楚區分普通行政資料與機密技術，將資訊風險納入跨境移動考量，並養成「留紀錄」的習慣，以便在產生爭議時有客觀資料說明。

再者，一紙邀請函背後有不容忽視的企業責任。「新規」明確要求出境入境事由應當真實、合法，出具邀請函的單位和個人需對內容真實性負責。企業不應將邀請函當作純行政文件，為辦證方便而編造理由。公司對外出具的資料須禁得起檢查，避免檔案內容與現實不符而承擔責任。

此外，委託他人代辦出入境事務需謹慎挑選合作對象。「新規」對協助辦理出入境服務的仲介機構實行備案管理，境外機構不得在大陸當地承接此類服務。台企應留意服務商資格是否合乎規定，從單純相信熟人轉向對服務機構做基本合規判斷，避免使用虛假材料或違規辦理。

對台灣民眾而言，不必因「新規」減少正常往來。企業該出差、參展、見客戶仍應照常進行，只需將容易被忽略的環節補起來：高科技企業銜接技術資料管理與人員跨境活動；經常出具邀請函的企業確保行政流程與實際商務一致；委託第三方時對合作機構做基本了解。重視「證據意識」，重要事項留下合理文件與紀錄，便是最好的自我保護。

萬一遇到出境問題，應先釐清法律關係而非急著找關係。「無法出境」背後原因千差萬別，需從決定機關、事實基礎、法律依據及程序逐步拆解。具有不同身分的台灣民眾，更應將法律身分與企業角色分開看待，客觀評估自身風險。

「新規」不是台灣民眾的「緊箍咒」，而是企業重新整理自身的提醒。理解制度不應只看片段標題，對守法企業而言，規則愈清楚，反而愈容易安排經營活動。只要堅持真實申報、規範流程、留存紀錄，遠離虛假資料與違規跨境操作，無需懼怕制度調整。

門檻 對岸 國務院

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