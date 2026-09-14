兩岸交流與防堵非二選一

大陸將於九月十五日正式實施「國務院關於出境入境管理的規定」新制，可要求民眾的裝置、帳號等數位資料；海基會示警，稱當中有「標準不一」、「權力下放省級單位」、「新增產業安全規定」及「檢查網路言論禁止出境」等四大風險；國台辦發言人陳斌華則回應，「相關規定有利於進一步保障包括台灣同胞在內所有出入境人員的合法權益」。

若再加上七月起大陸實施「民族團結進步促進法」，並陸續推進「互聯網信息服務管理辦法」、「公安機關網絡空間安全監督檢查辦法」等制度，顯示其國家治理正在進一步朝向法制化、安全化發展。其中民促法以「鑄牢中華民族共同體意識」為核心，將民族團結、國家統一與文化認同納入法律體系。從中共政策邏輯觀察，對台策略正由過去較側重「反獨、遏獨」，逐漸形成「反獨、懲獨、促融、促認同、促統一」的政策鏈條。

這一方面透過經貿、宗教、青年及文化交流推進融合發展，強化兩岸社會與文化連結；另一方面則運用國家安全、反分裂、民族團結及網路監管等法律工具，增加對其所認定「台獨」行為的法律壓力。此種「融合與懲戒並行」策略，固然意在提高對台政策效力，卻也產生難以迴避矛盾悖論。

當公布上述法律概念較為抽象、執法裁量較大，甚至具有域外追責可能性時，台灣民眾赴陸交流所感受到的便不只是機會，也會有法律與人身風險。中共愈希望透過交流促進認同，若又愈強調法律威懾，反而可能降低台灣民眾交流意願；原本希望「促認同」的法律工具，最終卻可能加深心理疏離，形成「愈促統、愈疏離」的政策悖論。

民進黨政府表達出的憂慮，主要集中在主權、人身安全及跨境鎮壓三層面。台灣不可能接受大陸單方面制定的政治性法律；同時也會擔憂政治、學術、媒體及社會活動，可能因法律界線不清而生寒蟬效應。尤其若司法追訴、通緝懸賞、經濟施壓、網路監控或代理人威脅延伸至境外，更易被視為跨境鎮壓。故建立風險警示、跨部會保護平台、查處違法協力者及強化國際司法合作，變成不得不之必要。

不過，賴政府的反制同樣存在界線問題。若政府聲稱為了防範統戰及跨境鎮壓，而將正常的兩岸宗教、學術、文化、青年及經貿交流進一步「國安化」，甚至以政治立場或是否赴陸交流判斷風險，可能會造成另一種寒蟬效應。尤其對於「在地協力者」的認定，須建立在具體行為、證據與法律構成要件；不能因單純接受對岸交流邀請、認同中華文化、中華民族、中國人或僅主張兩岸要和平交流，就視為等同接受境外指揮。否則兩岸極可能形成大陸強化法律安全化、台灣擴張國安審查的「雙向安全化」，反倒會使正常交流空間持續萎縮。

大陸若希望融合發展產生正向效果，應提高法律透明度及可預測性，降低政治性法律的模糊裁量，避免以司法威懾取代政治溝通；台灣則應採精準反制，以暴力、脅迫、非法資金、境外指揮及危害國安的具體行為為處理對象，而非全面限制交流。

兩岸不是只能在「完全開放」與「全面防堵」之間二選一，而是應建立「安全有底線、交流有空間、法律有界線、人民有保障」的風險治理模式。交流的價值就在降低敵意、增加理解及累積互信。大陸若以法律強制認同，可能適得其反；台灣若因安全疑慮全面緊縮交流，也可能失去民間社會緩和政治對抗的重要管道。唯有將國家安全風險與正常民間交流適度切割，做到「違法者依法處理、交流者充分保障」，才能避免法律戰與反法律戰相互升高，讓兩岸關係從對抗式安全治理逐步回到可預測、可持續之正常交流。