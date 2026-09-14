聽新聞
0:00 / 0:00

泰國人權會查汙 監院人權會空轉

聯合報／ 謝英士、鄭佾展／環境品質文教基金會董事長、副秘書長（台北市）

聯合報報導，監察院每年編列高達一億四百七十九萬元的「國家人權業務」預算；相比之下，包含議事、調查巡察、財產申報等三項監察院核心職權的業務預算，總和僅四四一二萬元。人權業務預算高達監察本業的近二點五倍，引發社會對預算效益與組織定位的強烈質疑。惟監察院與「國家人權委員會」問題，還不只是預算分配。

日前泰國國家人權委員會（ＮＨＲＣ）、民間組織（EARTH Thailand）及汙染控制部門連袂走入現場，在沙繳府（Sa Kaeo）與巴真府（Prachinburi）大舉調查非法工業廢棄物傾倒。這種「人權機構走向汙染第一線」的具體行動，是捍衛在地居民的健康環境權，也深刻映照出我國國家人權委員會的尷尬現狀。

兩國人權會的落差，本質源於組織架構與法源定位的不同。泰國人權會是規定於憲法的獨立憲政機關，不受行政部會或總理府指揮，組織採「七人專任、任期七年且不得連任」的體制，賦予其無後顧之憂的獨立性。委員會有深入第一線現場勘驗與調閱卷宗的調查權，當查明人權侵害或行政機關未善盡保護義務時，得提出調查報告或改善建議、提起行政訴訟、移送檢察與反腐機關法辦，由政府採取補救措施，並將相關問題提交國會及內閣關注。

相對地，台灣的國家人權委員會則是隸屬於監察院的專門委員會，由監察院長兼任主委、監委兼任委員；人數雖達十人，卻缺乏專職專責的組織獨立性。在法律限制與組織慣性下，多為被動、事後監督公權力，缺乏對環境違法事件主動出擊、先環境後法律的「現場主義」思維，甚至受到政治影響，這也導致了兩國在預算效益與行動力上的鮮明對比。

泰國人權會將預算高度投射於第一線實地訪查與人權監督；反觀台灣，人權業務編列上億預算，雖在少數議題推動專案訪查，卻常遭質疑多用於舉辦推廣活動、研討會、撰寫報告、人事維運等，罕見為環境汙染、健康環境權進行現場調查及強勢發聲。

更令人憂心的是，行政院人權處主責之台灣首部「國家人權行動計畫（二○二二–二○二四）」到期後，新版計畫難產「多年」。新版草案議題縮減，去化石燃料與補貼遭粗暴刪除，氣候變遷和環境人權被邊緣化，不但背離聯合國人權高專辦意見，民間團體亦質疑流於形式，國家人權委員會卻沉默以對。

然制度的限制與監委懸缺的現實，都不應成為退縮的藉口。二○二二年聯合國大會已決議「健康環境權」定為基本人權，監察院若要凸顯國家人權委員會的組織功能價值與存續必要，除了威權時期人權議題外，尤須貫徹環境法的現場主義，才是打破機關空轉、回應社會期待的解藥。

泰國 人權 監院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

無監委不得發函？ 監院：幕僚接獲檢舉可依規先行查調

沒監委仍編預算550萬元買車 藍委喊刪

影／監察院編預算採購3輛電動車 謝龍介、黃國昌同聲：不可能通過

新聞眼／監院自毀公信力 還缺敏感度

相關新聞

泰國人權會查汙 監院人權會空轉

聯合報報導，監察院每年編列高達一億四百七十九萬元的「國家人權業務」預算；相比之下，包含議事、調查巡察、財產申報等三項監察院核心職權的業務預算，總和僅四四一二萬元。人權業務預算高達監察本業的近二點五倍，引發社會對預算效益與組織定位的強烈質疑。惟監察院與「國家人權委員會」問題，還不只是預算分配。

官派首長上天堂 民意下地獄

民主憲政的核心在於權力分立與制衡，然當前台灣卻出現一個荒謬絕倫的現象，一個未經立法機構同意、不具直接民意基礎的官派行政院長，竟能以「不副署」為武器，八度阻擋立法院三讀通過的法律案生效。這不僅是行政權對立法權的全面霸凌，更是一個官派官員以個人意志，凌駕於國會代表的多數民意之上。官派首長違法弄權，民意被踐踏下地獄，台灣憲政秩序已陷入空前危機。

讀家觀點／中印關係回溫 但仍有寒意

金磚集團新德里峰會順利落幕，東道主印度成功調和伊朗及阿聯，讓聯合聲明得以順利產出，算是重要的外交成果。此外，這次金磚峰會的主要看點是習近平時隔七年後再度訪印，印媒甚至還為了印度總理莫迪與習近平的會晤作了倒數計時器，可見其重要性。

兩岸交流與防堵非二選一

大陸將於九月十五日正式實施「國務院關於出境入境管理的規定」新制，可要求民眾的裝置、帳號等數位資料；海基會示警，稱當中有「標準不一」、「權力下放省級單位」、「新增產業安全規定」及「檢查網路言論禁止出境」等四大風險；國台辦發言人陳斌華則回應，「相關規定有利於進一步保障包括台灣同胞在內所有出入境人員的合法權益」。

陸新制是防違規 而非正常往來

在大陸地區邊檢被攔？別慌！看待對岸出入境新規的務實思考，真正要防的是「違規」，而不是正常往來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。