泰國人權會查汙 監院人權會空轉

聯合報報導，監察院每年編列高達一億四百七十九萬元的「國家人權業務」預算；相比之下，包含議事、調查巡察、財產申報等三項監察院核心職權的業務預算，總和僅四四一二萬元。人權業務預算高達監察本業的近二點五倍，引發社會對預算效益與組織定位的強烈質疑。惟監察院與「國家人權委員會」問題，還不只是預算分配。

日前泰國國家人權委員會（ＮＨＲＣ）、民間組織（EARTH Thailand）及汙染控制部門連袂走入現場，在沙繳府（Sa Kaeo）與巴真府（Prachinburi）大舉調查非法工業廢棄物傾倒。這種「人權機構走向汙染第一線」的具體行動，是捍衛在地居民的健康環境權，也深刻映照出我國國家人權委員會的尷尬現狀。

兩國人權會的落差，本質源於組織架構與法源定位的不同。泰國人權會是規定於憲法的獨立憲政機關，不受行政部會或總理府指揮，組織採「七人專任、任期七年且不得連任」的體制，賦予其無後顧之憂的獨立性。委員會有深入第一線現場勘驗與調閱卷宗的調查權，當查明人權侵害或行政機關未善盡保護義務時，得提出調查報告或改善建議、提起行政訴訟、移送檢察與反腐機關法辦，由政府採取補救措施，並將相關問題提交國會及內閣關注。

相對地，台灣的國家人權委員會則是隸屬於監察院的專門委員會，由監察院長兼任主委、監委兼任委員；人數雖達十人，卻缺乏專職專責的組織獨立性。在法律限制與組織慣性下，多為被動、事後監督公權力，缺乏對環境違法事件主動出擊、先環境後法律的「現場主義」思維，甚至受到政治影響，這也導致了兩國在預算效益與行動力上的鮮明對比。

泰國人權會將預算高度投射於第一線實地訪查與人權監督；反觀台灣，人權業務編列上億預算，雖在少數議題推動專案訪查，卻常遭質疑多用於舉辦推廣活動、研討會、撰寫報告、人事維運等，罕見為環境汙染、健康環境權進行現場調查及強勢發聲。

更令人憂心的是，行政院人權處主責之台灣首部「國家人權行動計畫（二○二二–二○二四）」到期後，新版計畫難產「多年」。新版草案議題縮減，去化石燃料與補貼遭粗暴刪除，氣候變遷和環境人權被邊緣化，不但背離聯合國人權高專辦意見，民間團體亦質疑流於形式，國家人權委員會卻沉默以對。

然制度的限制與監委懸缺的現實，都不應成為退縮的藉口。二○二二年聯合國大會已決議「健康環境權」定為基本人權，監察院若要凸顯國家人權委員會的組織功能價值與存續必要，除了威權時期人權議題外，尤須貫徹環境法的現場主義，才是打破機關空轉、回應社會期待的解藥。