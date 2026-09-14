官派首長上天堂 民意下地獄

民主憲政的核心在於權力分立與制衡，然當前台灣卻出現一個荒謬絕倫的現象，一個未經立法機構同意、不具直接民意基礎的官派行政院長，竟能以「不副署」為武器，八度阻擋立法院三讀通過的法律案生效。這不僅是行政權對立法權的全面霸凌，更是一個官派官員以個人意志，凌駕於國會代表的多數民意之上。官派首長違法弄權，民意被踐踏下地獄，台灣憲政秩序已陷入空前危機。

若行政院認為立法院通過的法案窒礙難行，憲法增修條文第三條設有「覆議權」做為明確的防衛機制。卓榮泰院長卻跳過覆議程序，直接以「不副署」方式讓法案無限期擱置，形同創造了憲法未賦予的「第二次否決權」或「口袋否決權」。這種做法不僅架空國會立法權，更打破了「行政對立法負責」的基本原則。

卓榮泰自詡為「少林足球」中不斷挨球打的守門員，聲稱行政團隊必須承擔歷史責任，扮演好「法案守門員」。即使是足球賽，球員也必須經過合法程序指定；行政院長本質上是僅具有執行權的首長，怎能自命超級守門員，用「不副署」來對抗立法院三讀通過的法律案？

更荒謬的是，卓院長的「守門」標準前後不一。副署是責任，不是選擇；更不能一案一把尺。如果副署變成「行政院贊成的就簽、不贊成的就擋」，原本設計用以制約總統權力的制度，反而扭曲變成行政院長用來否決國會的工具。

民主憲政體制的立法權代表民意監督行政權、行政院對立法院負責。一個官派的官員憑什麼以個人見解否決國會代表的多數民意？台北市長蔣萬安批評卓揆自稱「守門員」之說，抨擊「這不是守門、而是拆門！」一語道破了問題核心。行政權今天拆掉立法與行政間的橋梁，明天動搖的即是權力分立與多數決的制度基礎。

行政院長將「副署權」擴張為攻擊性否決權，是朝野對抗走向極端後的憲政創傷。當行政權可以自行認定法案「違憲」並拒絕副署，形同「封凍」法律案，台灣的民主制衡機制實質上已陷入癱瘓。要化解此困局，立法院絕不能止於口頭抗議或情緒性的預算凍結，須善用制度的反制手段，捍衛立法權制衡行政權的底線。

憲法的基本精神是「有限政府」，不論三權或五權，都只能在特定權限範圍內行使權力，而不是假「悲壯情懷」為所欲為。卓揆一方面自稱「守門員」，卻又自行充當裁判，最終不是守住憲政秩序，卻只剩政治正確下的意識形態。

一個鄙視民主規則又動輒掀桌的執政團隊，不僅讓政治僵局無解，身為最高行政機關首長還帶頭作亂；這樣的「守門員」，只能由「民意紅牌」讓他下場。一個官派官員的權力可以凌駕多數民意，台灣憲政的荒謬實已到了必須徹底反省的時刻。官派首長違法弄權、民意已下了地獄；唯有人民覺醒，民主才得重生。