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請卓揆還兒少三百億

聯合報／ 鄭胤宏／中華兒童及青年協會理事長（台北市）

行政院長卓榮泰副署國民黨版本的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，卻拒絕副署立法院日前三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，令人不解：兩者同樣是以立法要求政府增加預算，為何卓揆只認為無人機條例合憲？郭國文等十八位民進黨立委自提黨版兒少帳戶條例，民進黨卻批評這是「行政院只要編列預算就做得到的事」，是否在指桑罵槐，打擊自家委員？

何況行政院自編的兒少成長津貼，並沒有優於立院版本。就因為卓揆的不副署，台灣兒少一年平白無故損失三百億！沒有選票的他們，要找誰還？

新加坡總理黃循財上月宣布多項育兒政策，每名兒少成長期間可獲約新台幣一七四萬元支持；父母育有十二歲以下兒童，亦可申請育兒假，且依子女數增加假期，三胎家庭最多廿四天；且搭配住房政策，每多一名孩子，便增加一次「購買」組屋（公共房屋）抽籤機會，對多胎家庭額外提供住房、醫療、交通等協助。

對比行政院「台灣人口對策新戰略」，不僅成長津貼縮水，育兒假也僅限於○至六歲，住房政策更永遠停留在補貼租金的租賃思維，無法讓父母有自己的家。民進黨執政以來，既欠缺新加坡的通盤考量、更欠下台灣兒少三百億—請院長早日歸還欠款。

卓揆 兒少 百億

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