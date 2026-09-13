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中央地方合作 勿淪政治作秀

聯合報／ 蕭宏榮／淡大企業永續創新中心執行長（台北市）

日前彰化縣長王惠美率縣府團隊拜會行政院長卓榮泰，因一張同框照片及一句「建設不分黨派，必須一棒接一棒」，引發政治忠誠度檢驗爭議。然而，值得關注的是台灣中央與地方長期存在的結構問題：當地方重大建設高度依賴中央核定及補助，行政協調究竟是制度運作，還是政治權力的交換？

行政院掌握的不只是預算，更是地方「政治支票」能否兌現的關鍵。以彰化為例，不論是攸關整體發展的彰化市鐵路高架化，或是地方織襪產業界苦等二十多年、期盼早日解套的社頭鄉「工三市地重劃區」，能否及時推動，這些都需要中央的積極配合，也影響地方首長能否在任內交出具體成績。

此次行政院提出設置單一協調窗口，並表示將加速相關計畫的審查，從提升行政效率的角度來看，當然值得肯定。但外界也難免追問：為何過去漫長的行政程序，如今突然可以加快？這究竟是制度效率的改善，還是因人、因時而異？

因此，問題不在中央是否釋出善意，而在這項善意能否制度化。如果審查速度隨政治利益、選舉籌碼或首長互動所帶來的政治效益而改變，行政程序就容易被視為政治獎懲工具。故所謂的單一窗口及加速審查，不應只是特定會面的成果，而應成為各地方政府都能依循的透明機制。

身為彰化人，真心希望王惠美與卓榮泰的會面，是中央與地方合作的起點，而不是選舉前的政治作秀。人民需要的不是曖昧的政治想像，而是準時到站的建設，以及可以追究責任的時間表。建設可以一棒接一棒，但責任不能一手推一手。

政治 卓榮泰 王惠美

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