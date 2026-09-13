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出口創新高 紅利去哪兒

聯合報／ 黃中洋／生技公司董事長（台北市）

今年最低工資審議會將於廿四日召開，可望連十一漲。賴總統上月已表態，明年最低工資有望突破三萬元；財政部前日公布八月出口金額再創歷史單月新高，衝上八百二十四億美元，年增率高達百分之四十一，寫下連三十四紅的佳績。

這種亮麗的成績主要是因ＡＩ商機爆發，而台灣掌握關鍵的技術與供應鏈而受惠。

出口增加帶動經濟成長，企業獲利增加、獲利企業員工薪資增加、股市上漲，一切大好，為何超過七成的勞工待遇仍低於平均薪資，反因物價通盤上漲，日子愈過愈苦？不禁要問，經濟成長的紅利（俗語常以牛肉比擬）在哪裡？追根究柢，筆者認為是台幣匯率長期嚴重低估的原因，茲說明如下。

長期以來央行（有意或順勢）為了維持出口產業的競爭力，將台幣匯率壓低，台幣匯率壓低，維持了出口產業的競爭力，卻犧牲了一般台灣人的生活水平！自一九九八年來台灣勞工的生產力提升了一倍，薪資並未同比增加，不但遠不及富裕國家，提升幅度甚至不及大陸。刻意壓低匯率的最大後遺症是進口物品變貴、物價上漲、抑制消費，導致內需不振；另一個後遺症是為了壓低匯率，央行必須發行大量台幣，大量台幣必須有所去處，於是一部分去到了貸款，例如房貸利率極低，僅約百分之二左右，加上近年青安優惠，造成房地產漲。在台北市，上班族平均須近十五年的薪水，才買得起一間小公寓，比紐約或舊金山的上班族更久！台灣多數勞工受雇於內需產業，內需不振，公司無法獲利，也因而無法調薪，這是多數勞工薪資低於平均值的主因。

國際上有一種評估匯率的指數「大麥克指數」，即以各國麥當勞餐廳的大麥克漢堡價格，相對於該國貨幣匯率，作為比較的基準。這種測量方法雖不是嚴謹的經濟指數，卻不失其參考價值。根據《經濟學人》發表最新「大麥克指數」，美國一個大麥克售價為六點一二美元，台灣售價為新台幣七十八元，依此推算的新台幣兌美元隱含匯率約為十二點七五元，若依大麥克指數衡量，新台幣被低估幅度高達近六成，在全球主要貨幣中屬低估幅度最大者之一。由另一個角度看來，台灣大麥克漢堡價格便宜，不也反映出低薪與政府壓抑油電價格的結果？

總之，長期以來央行以「犧牲多數台灣人的利益補貼出口大公司」的政策應該調整，台積電的毛利率已達百分之六十六以上，央行是否仍要以低台幣匯率，持續為大企業提供匯率上的競爭優勢？因應川普關稅，多家台灣大企業將紛紛到美國設廠，換匯需求將造成台幣貶值壓力，央行應超前部署，逐步引導台幣升值；也須調整極度扭曲的貨幣政策，同時抑制物價上漲，讓內需產業成本得以下降，獲利得以提升，進而有能力為員工加薪，解決長期Ｋ型經濟的失衡現象，讓多數勞工可以看得到、吃得到牛肉。

出口金額 最低工資 財政部

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