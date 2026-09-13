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升息表象下 美三角困局

聯合報／ 吳芳銘／政治經濟觀察員（台北市）
美國聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。分析師認為，此刻小幅升息可穩定債市，並且讓股市擺脫一大不確定因素。路透
美國聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。分析師認為，此刻小幅升息可穩定債市，並且讓股市擺脫一大不確定因素。路透

甫公布的八月美國ＣＰＩ反轉六、七月走勢，較上月和去年同期均成長；核心ＣＰＩ在月增率上高於預期，市場預期聯準會本周升息機率高達九成。再加上胡塞武裝掌控曼德海峽、紅海航運受阻，國際油價上升；同時，美債殖利率同步攀高。

如果只看ＣＰＩ、高通膨、油價與升息，恐怕仍看不懂造成這場金融震盪的真正重量。其實，當前美國面對的不是一次普通的高通膨問題，而是一場國家經濟路線的重新選擇。易言之，能源、製造業、ＡＩ科技與財政支出，正在重新排列美國的國家利益。

過去數十年的全球化，把能源、生產與消費拆解成全球分工。現在美國要做的卻是把這張地圖重新畫，川普「美國優先」與「讓美國再次偉大」的底層邏輯，不只是把工廠搬回美國，而是重新建立「能源－製造－消費」的國內循環。從俄烏與伊朗戰爭、接管委內瑞拉石油資源，到紅海航運危機與全球能源供應的變化，都不只是地緣政治事件，也牽動全球產業鏈的重新布局。

問題是，重建「偉大美國」和工業復興並不便宜。首先，油價上升推高通膨黏性，高通膨推升高利率；其次，利率上升又拉高美國政府發債成本；再者，美國還要支應國防、基礎建設、製造業補貼、社會福利與科技投資。於是，一個棘手的惡性循環形成：美國愈想花錢重建國家，就愈需要借錢；愈需要借錢，市場就愈要求更高的利息。這才是美債真正的壓力。

此外，值得注意的變數是當前火紅的ＡＩ產業革命。傳統製造業回流需要能源、土地、工廠與勞工；ＡＩ革命需要晶片、資料中心、電力與龐大資本支出。兩條路線看似可以並行，實際上卻正在爭奪同一批資源、形成競爭而互斥的矛盾關係。

製造業需要便宜能源，ＡＩ資料中心同樣吞噬巨量電力；政府擴大財政支出需要大舉發債，科技巨頭也需要融資擴大ＡＩ基礎設備投入。兩者都要巨額的錢，但借錢的價格正在變得昂貴。

因此，今天美債殖利率上升，並不能簡單歸咎於聯準會。第一，如果油價上漲來自地緣政治，升息並無法打通荷莫茲海峽的封鎖；第二，ＡＩ企業持續大舉投資，升息也未必能迅速阻止資本支出。簡單說，這波通膨的黏性除了需求問題之外，更包含能源、供應鏈與資源價格的重新定價。

聯準會因此陷入兩難：升息具壓抑通膨效果，卻又增加政府的高利息負擔、打擊企業與股市；但若不升息，又可能讓市場懷疑通膨失控，反而助推美債殖利率長期維持高檔。面對此窘境，已不是一道單純的升息或不升息的選擇題，而是財政、貨幣與國家戰略彼此衝撞的三角困局。

未來市場可能不再獎勵「誰能借最多錢」，而是獎勵「誰能把資本用得最有效率」。因此，美國此刻難解的困局是：能不能把能源優勢轉化為製造優勢，再把製造優勢轉化為生產力、貿易與財政改善？

如果可以，高油價、高利率或許只是重建美國產業體系必須支付的短期成本；如果不行，高油價只會留下高通膨，高利率轉化為更沉重的債務，而ＡＩ的巨額投資也可能從生產力革命變成資本泡沫。

所以，市場表面上等待的是聯準會本周是否升息，實際上等待的是美國對未來可能的答案。當美國同時押注能源安全、製造業回流、ＡＩ革命與財政擴張，市場擔心的不只是美國的債務，更憂慮美國準備用什麼方式，支付自己的未來。

升息 通膨 海峽

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