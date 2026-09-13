雙峽皆封 恐釀世界經濟大風暴

美國與以色列聯手攻擊伊朗，造成荷莫茲海峽的封鎖危機，嚴重影響世界能源供應與經濟發展。葉門反叛軍胡塞組織日前攻占了位於葉門西南沿海的重要港口摩卡港，控制了葉門所有的海岸線。摩卡港緊鄰號稱「紅海咽喉」的曼德海峽，其戰略地位如同荷莫茲海峽，極其重要。

「雙峽」這兩個全球最大的航運心臟若同時被封，所形成的「雙颱效應」，將對世界的能源市場與貨物供應鏈造成系統性衝擊，釀成世界經濟的大風暴。

從戰略角度看，曼德海峽僅約卅公里寬，卻是連接蘇伊士運河、紅海與亞丁灣、印度洋之間的唯一海上咽喉，重要性不言而喻。

正常時期，每年約有一點二七萬艘商船雙向經過蘇伊士運河，平均每天約卅六艘；過去全世界每年百分之廿二的貨櫃貿易由蘇伊士運河承擔，占全球貿易的百分之十二。荷莫茲海峽承載全球約百分之廿的石油運輸量，紅海則承擔起全世界百分之廿能源的運輸。「雙峽連鎖」對世界經濟的負面影響力，不容忽視。

胡塞組織軍事上的勝利，最大受害者是沙烏地阿拉伯。雙方的軍事衝突已斷斷續續打了十多年。一旦曼德海峽被封鎖之後，沙烏地原可利用東西向油管將波斯灣原油轉運至紅海港口出口；但最近部分油管被不明勢力炸毀，只好暫時停止油管之運送。摩卡港易手之後，由紅海出口同樣暴露於胡塞直接打擊之下，沙國的備援運輸管道可能失效。

國際原油市場出現恐慌性的上漲，一度逼近每桶一一○美元，進而引發全世界股市的下跌，債市承壓。

兩峽一旦被封鎖，航運必須繞道南非好望角，亞洲到歐洲的單程航程將增加十多天，航運的船期、運力、貨櫃、人力都可能出現周轉問題。戰爭風險驟增，保費、運費上漲，間接推升全球的通膨壓力。

紅海長約二千二百五十公里，南端被胡塞組織箝制，北端的埃及就無法從蘇伊士運河收取通行費及維持經濟發展所急需的外匯收入。以色列也無法經由南部的埃拉特港將貨物由紅海運往亞洲地區。

胡塞組織長期受到伊朗的支持，是伊朗搭建的「抵抗之弧」的重要節點。作為伊朗最親密的盟友之一，胡塞組織的勝利使美國顏面盡失，更是沙烏地的挫敗。沙烏地不惜巨資大量購買美國精銳武器裝備，卻無法阻止胡塞組織造成的損害。沙爾曼王儲兩度請求美國協助打擊胡塞組織，但未獲川普總統同意。一個月之前簽署的《麥加協議》，雖有成員國受攻擊時互助的條款，但土耳其或巴基斯坦派軍聯合攻擊胡塞組織的可能性，目前看起來仍小。

若美國、沙烏地、土耳其、巴基斯坦這四個軍事大國聯手打擊胡塞組織這類反政府軍或游擊隊，恐將成為國際政治的大笑話。

一九七九年南、北葉門發生衝突，沙烏地擔心北葉門受到南葉門及當時蘇聯陣營的影響，因此請台灣協助建立北葉門的空軍戰力。台灣前後派出大約七百人次Ｆ–５戰機相關專業人員到北葉門進行軍事合作，對沙烏地做出巨大貢獻。

一九九○年南北葉門統一，大漠計畫隨之結束；同年七月廿二日卻又發生沙烏地與中華民國斷交事件，顯得十分的諷刺，也令人唏噓。