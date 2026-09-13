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星期透視／俄烏重啟談判 川普式和平機會

聯合報／ 左正東
川普特使魏科夫（左）與川普女婿庫許納（右）。路透
川普特使魏科夫（左）與川普女婿庫許納（右）。路透

近日川普有意重啟俄烏談判，先派中情局長雷克里夫前往莫斯科，接著派特使魏科夫和女婿庫什納前往莫斯科和基輔，這是兩人首次前往基輔，兩人往訪時俄烏雙方特別停火數日，以確保來訪者安全。一般認為川普對俄烏談判重燃興趣，而且美烏關係明顯改善，美俄關係也有進展。在中東戰火頻傳之際，烏克蘭的外交突破特別讓人期待。

俄烏戰場的和平曙光從何而來？一種看法認為，因為期中選舉將近，陷入伊朗戰場泥淖的川普政府，需要尋找新突破口來展現政績和移轉焦點，以激勵共和黨選民踴躍投票。一種看法則認為烏克蘭有效抵擋俄軍進逼，其無人機攻勢已能威脅俄國平民生活，讓川普刮目相看，也迫使普京必須認真考慮重拾談判。不過，如果盤點俄烏戰爭造成的經濟影響，重啟談判有助於改善此刻美國面臨的經濟挑戰，而這正是川普最關切的問題。

首先，我們必須認識到，川普式和平方案有著強烈的經濟動機。去年川普和普京在阿拉斯加見面時，曾傳出美俄有可能聯合開發北極，或攜手重啟北溪二號管線，引起部分歐洲國家質疑。如今受到伊朗戰爭衝擊，石油價格高居不下，連帶推高美國民眾生活費用，如果能結束戰爭，讓俄羅斯石油重回西方市場，自能解燃眉之急。而且，俄羅斯既是伊朗最重要的軍事支持者，又與伊朗同為產油國，競爭廣大的石油市場。若解禁俄羅斯石油，還能收分化俄國與伊朗的政治效果。

從烏克蘭這端來看，美國為實現稀土自主，自去年起積極爭取各國稀土資源，與印尼、馬來西亞等國的對等關稅協議中都列入確保稀土出口不受限。烏克蘭被認為擁有豐富的稀土礦藏，去年美烏簽署礦藏資源協議後，雙方設置重建基金，但基金設立至今只有一項投資，且不是投資稀土，而是投資生產軍用無人機。畢竟，如果烏東戰事沒有停止，根本無法進行探勘開採。

沒有實現停戰，不只稀土開發受到影響，其他可能依靠和平期望所帶來的商機都要遙遙無期。去年美烏洽談礦藏協議時，曾傳出美方希望俄國將其所佔領的札波羅熱電廠交烏克蘭管理，讓烏克蘭有充足電力展開重建，也為美國廠商開闢商機。一年來戰事持續進行，此事已無人聞問。近日，扎波羅熱核電廠和外圍電網連結被切斷，經原子能總署協調後短暫停火，方能輸電去冷卻反應爐和燃料池。只要戰事持續，連基本供應都朝不保夕，未來開發只是奢言。

不過，美俄要談經濟合作絕非易事，參議院一直有強烈呼聲要制裁俄國，前共和黨多數黨領袖葛蘭姆生前領銜推出制裁俄羅斯與伊朗法案，如今葛蘭姆雖然去世，但參院依然完成二讀，且法案還以葛蘭姆為名，估計會在兩院順利通過。如今期中選舉在即，川普要推動美俄經濟合作，不可能對國會反對聲浪置若罔聞，這也可解釋為何美國財長貝森特和俄國財長在G20會面時會強調，美俄經濟合作必須等戰爭結束。

同時，美俄合作傳聞也引發烏克蘭緊張。因此，烏克蘭緊急搶購愛國者飛彈，加速和美國商談合作生產。同時，歐洲則通過新的金援方案，以支應烏克蘭向美國購買武器。如此看來，美俄合作傳聞，就算沒兌現，也已幫助美國擴大商機和降低協防烏克蘭的負擔。

過去，美國調停國際衝突主要仰賴強大軍力作後盾，川普當政下，美國也日益嫻熟以發展促和平。只是，從目前跡象看，除成就美國發展外，能不能同時成就俄烏和平，還有太多不確定因素。（作者為台灣大學政治學系教授）

俄烏 和平 川普

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