詐欺案降兩成 就怕「犯罪位移」

內政部最新統計顯示，今年上半年全台詐欺案共八萬一千餘件，較去年同期減少一萬九四六九件，降幅近兩成；第二季財損也較去年同季減少約一○八億元，降幅百分之卅五點八。在打詐新法、跨部會聯防、金融攔阻與平台責任逐步加強下，案件與財損同步下降，這項成果值得肯定。

但在為「少了兩成」喝采的同時，更值得追問的是：究竟少了什麼，又多了什麼？

細看數據，上半年整體詐欺減少的件數中，單是「投資詐欺」就減少一萬九八○三件，降幅高達百分之五十三點二。換言之，這波總量下降，幾乎完全由投資詐欺的大幅減少所帶動。

然而，統計另一端，「假網路拍賣（購物）」卻增加一萬多件，暴增百分之七十四點六，以兩萬三千餘件躍居所有詐欺手法之首，占整體案件近三成。若排除投資詐欺，其餘詐欺類型合計不但沒減少，反而較去年同期淨增加三三四件。

這個不起眼的三三四件，其實比「下降近兩成」更值得警惕。它提醒我們，目前看到的可能不只是詐欺犯罪全面退潮，而是犯罪型態正在重新分布。

犯罪學所稱的「犯罪位移」，是指當特定犯罪機會受到壓縮後，犯罪可能轉向其他手法、場域、時間或對象。目前的統計尚不足以證明假投資集團已直接轉型為假網拍，但兩者一降一升的劇烈反差，至少值得持續追蹤犯罪市場是否正在轉向。

假投資通常需要廣告投放、經營群組、建立信任、安排金流與高額匯款；當平台廣告、金融攔阻與司法查緝同步加壓，犯罪成本也隨之提高。相較之下，假網拍與假購物更具「日常嵌入性」：一則二手商品貼文、一個社群私訊、一個付款或物流連結，都可能成為詐欺入口。單筆損失或許不如假投資驚人，但接觸頻率高、受眾廣，幾乎滲透每個人的日常數位生活。

這次統計也浮現鮮明世代差異。六十歲以上仍以投資詐欺為主要被害類型；五十九歲以下各年齡層則皆以假網拍居首。嫌疑人端也出現值得注意的變化：四十九歲以下各年齡層均較去年同期減少，五十歲以上卻均增加，其中六十五歲以上增幅達百分之四十六。高齡涉案者究竟是主動參與、遭犯罪集團利用，或涉及帳戶與金流工具？現有統計不足以下定論，卻值得進一步追查。

這也意味著，「全民反詐」不能再等於「全民看同一套宣導」。高齡族群仍須強化假投資與帳戶安全防禦；青年與中壯年面對的，則更多是社群購物、二手交易、假客服與支付連結等日常化風險。

投資詐欺大減五成，說明這幾年的制度調整與跨域攔阻已經看見效果。但假網拍暴增百分之七十四點六，也告訴我們，打詐不能只看總量，更要看犯罪往哪裡移動。

下一階段真正要注意的，不只是案件下降的速度，而是犯罪轉向之前的那一步。