內政部公布最新統計數據，截至今年八月底，台灣人口二三二二萬人，連卅二個月負成長，少子化儼然成為國安危機。

少子化是台灣面臨的嚴峻問題，為何年輕人不想生？低薪、高房價、長工時固然是重要原因。雖然這些年政府從中央到地方陸續推出各種生育補助，金額也愈來愈高，但畢竟杯水車薪；養育孩子所需要付出的金錢、時間與心力，又豈是幾萬元、十幾萬元可以解決的？從懷孕、生產、坐月子，到孩子長大後的教育、照顧、陪伴，這些看不見的成本，我想才是讓許多年輕人裹足不前的原因。

筆者周遭朋友的孩子幾乎都是不婚不生一族，鄰居夫婦有三個孩子，皆已成婚多年，但都不生，各自家中養有毛小孩陪伴。我家也有兩個適婚年齡的女兒，大女兒有穩定交往的男友，卻還不急著結婚，小女兒則抱持不婚主義。我是個傳統思想的媽媽，會對她倆催婚，總覺得人生各方面都該去體驗一下。

我和女兒聊過：「假如政府今天宣布，只要願意生小孩，每對夫妻補助三百萬，可以拿來付房子頭期款，你覺得願意生的人會不會變多？」女兒說，「應該會稍微增加，但我覺得不可能大幅提升」。

「為什麼？」

女兒說：「不婚不生，快樂一生，是女人的覺醒。女人從懷孕到生產、坐月子，職涯都可能受到影響，而小孩的教育、照顧，很多時候還是落在女人身上。女人一旦有了孩子，要重新找回自己的時間、工作、生活，真的很難，更可能失去自我。如果你當初沒有生我和妹妹，也許就不用一輩子奉獻給家庭，人生應該可以過得更精采。」

我愣了一下，回她：「可是有了你們，我的人生才更豐富啊。」

「那是你們這一代的想法。」

是啊，我這一代的女人，把婚姻家庭當成人生一部分；即使犧牲，也認為值得。而女兒這一代，結婚生子不再是人生必須完成的功課。

女兒接著說「現在的女人，可不想為了婚姻和孩子，犧牲掉自己的人生」。

「可是，沒有小孩，你以後老了會很孤單。」

「以後有機器人陪伴啊！」女兒篤定地回。

我無言以對，世代價值觀不同，不婚不生、快樂一生，不知究竟算不算女人的覺醒？