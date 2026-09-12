數位孤立 年輕人更難走入家庭

政府已為少子化投入龐大的資源，為什麼少子化依然沒有止步？這或許說明，問題不只是「養不起孩子」，還有另一個更根本的趨勢，年輕人愈來愈少見面、約會，也愈來愈難建立穩定的親密關係。

真正值得注意的是，我們正進入一個「數位孤立」的時代。台灣年輕人的社群媒體使用率已達九成八，年輕人透過社群認識朋友、尋找興趣、談戀愛，也看見各種生活方式。這讓他們擁有更多選擇，也更能自主決定想過什麼樣的生活。

人與人相遇的方式也正在改變。過去，朋友可能來自同學、同事、鄰居或共同參與的活動，關係在一次次面對面相處中慢慢建立；如今，許多人雖然每天都在網路上與人互動，真正能談心、見面，甚至發展成長期關係的人，卻未必增加。

因此，少子化不只是「養不起孩子」，也可能是「愈來愈少人走進家庭」的結果。當面對面的交流減少，戀愛機會下降，孤立感增加，擇偶標準可能因選擇變多而提高；加上進入婚姻與家庭生活的時間愈來愈晚，晚婚、不婚人口增加，甚至愈來愈多人習慣一個人的生活。

人口政策除了降低養育成本，也應增加年輕人真實互動的機會，例如社區活動、青年社交空間，以及運動、藝文等交流，讓彼此有更多認識與建立關係的可能。少子化要解決的或許不只是生育成本，更是人與人之間逐漸拉開的距離。