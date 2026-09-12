救少子化 先替青年減壓

台灣人口已連續卅二個月負成長，今年前八月新生兒更首度跌破七萬人。這不只是一串冰冷數字，而是攸關勞動力、健保、長照、教育及國家競爭力的全面危機。少子化喊了多年，各項津貼與補助不斷增加，出生人口卻持續下滑，顯示政策不能只在孩子出生後發錢，更要從「為何不婚、為何不生」找出病因。

醫療進步使國人更加長壽，高齡化是必然趨勢；但年輕人口不斷減少，卻不該成為無法改變的宿命。當低薪、高房價、長工時與托育壓力同時存在，結婚成了負擔，生育更像一場財務冒險。政府若只呼籲年輕人承擔家庭責任，卻未降低成家的風險，再多口號也難以扭轉趨勢。

少子化政策首先要從「催生」向前延伸為「促婚」。這不是干涉個人選擇，而是排除有意成家者面臨的障礙。中央與地方可結合校園、職場、社區及民間團體，提供自然、安全的交流機會，協助適婚者擴大生活圈。社會也應尊重多元家庭選擇；同性婚姻已經合法，對未婚生育及單親家庭，更不應投以異樣眼光。

其次，應建立「婚育成長帳戶」。新婚家庭可獲得一定額度的租屋、購屋或育兒支持；每生育一名子女，政府再按胎次加碼。沒有房子的，提高租金補貼；準備購屋的，提供較低利率、較長寬限期及適度信用保證。現行住宅政策多以所得作為主要標準，未來也應納入家庭人口與子女數，讓居住正義與人口政策真正接軌。

第三，補助必須從一次性的「紅包」，改為可預期的「長期承諾」。孩子從出生、托育、就學到課後照顧，每一階段都需要金錢與心力。生育津貼、托育補助、租稅扣除及教育支持，應隨子女數按比例增加，且第二胎、第三胎的加碼幅度要有感。生得愈多，家庭支出與照顧壓力愈大，政策提供合理的差別待遇支持，才符合實質公平。

職場更是婚育政策成敗的關鍵。女性若因懷孕、生產或請育嬰假而影響升遷、考績與薪資，再優厚的生育補助也難以消除疑慮。政府機關應先做示範，將育兒友善納入主管考核；民間企業則可透過稅負減免、補助及公開評鑑，鼓勵彈性工時、遠距工作及家庭照顧假。子女較多的家庭，合理增加照顧假期，不是特權，而是反映家庭實際付出的照顧成本。

政府幫忙養，不能只是一句競選口號。人口政策應有清楚目標：先讓想結婚的人結得起，再讓想生孩子的人生得安心，最後使願意多生的家庭養得下去。當婚姻不再是高風險選擇，孩子不再被視為沉重負擔，多子多孫才可能重新成為幸福的象徵。

少子化沒有一帖見效的特效藥，但可以從住房、所得、托育、租稅及職場全面減壓。唯有讓年輕人敢婚、敢生，讓家庭養得起、顧得來，國家才有機會把「生不如死」的人口警訊，轉化為起死回生的契機。