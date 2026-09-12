「懼中」心理 容不下一杯瑞幸

中國大陸市占率第一的「瑞幸咖啡」有意進軍台灣，尚未開賣便引發爭議，經濟部否決代理進口申請、要求遵循陸資來台的程序。有人擔心陸資透過代理繞過審查、個資回流中國，也有人質疑低價補貼模式將衝擊本土業者；另一方反問，台灣已有星巴克、路易莎、85℃與便利商店競爭，為何容不下瑞幸？

表面是咖啡市場之爭，實則反映台灣在國安、市場競爭與「懼中」心理間的拉扯。

反對瑞幸登台的理由有：一是中資認定，若透過第三地或代理操作，實質仍掌握品牌、定價與營運決策，可能架空審查機制；二是資料安全，高度依賴Ａｐｐ與支付系統的商業模式，個資與消費行為恐回傳中國；三是公平競爭，若以資本與補貼長期壓低價格，可能扭曲市場秩序。

台灣自詡市場經濟體，只要資金透明、符合投資規範，資料管理合規，並遵守公平交易與相關法規，就不應僅因來源國而排除，否則保護的可能不是國安，而是對正當競爭的排斥。

競爭是產業升級的動力。台灣製造業能在全球立足，正因長期面對國際競爭；服務業亦然。回顧歷史，麥當勞與星巴克初入台灣時，均引發本土業者疑慮，但兩者帶來的標準化流程、服務品質與品牌管理，最終刺激傳統餐飲業全面升級；超商產業歷經多品牌長期競爭，亦發展出密集據點布局與多元加值服務模式，成為舉世稱道的典範。可見開放競爭，而非築起保護壁壘，才是台灣商業服務業品質持續提升的關鍵動能。

值得警惕的不是單一個案，而是社會是否將所有中國元素一概視為風險。「戒中」與「懼中」僅一字之差。前者是基於制度差異的風險管理，針對資金、技術與關鍵資料建立審查機制；後者則將中國品牌預設為威脅，走向心理化防衛。

近年從電商、短影音到ＡＩ與電動車，台灣面臨多重風險議題，但若一體適用同一套安全敘事，可能使國安邊界無限擴張，連一般消費選擇也被過度國安化。

較成熟的治理，不應只有「開放」與「禁止」，而應建立風險分級制度：涉及關鍵基礎設施與敏感資料者採高強度審查，一般消費產業則依實質控制、資金來源與資料流向檢視，以風險決定管制強度，而非以來源地一刀切。

這個案例的真正考驗，不僅在於咖啡市場能否承受競爭，更在於台灣是否具備制度能力，在安全與開放之間取得平衡。成熟社會，不必在防衛與開放間二選一，該防的嚴格防，該查的徹底查；只要符合規範，就應讓市場決定結果。

瑞幸咖啡能否進入台灣，關鍵不在國籍，而在是否遵守法規制度。真正需要警惕的不是咖啡人口數據，而是我們是否在過度防衛中，逐漸失去區分「風險」與「恐懼」的能力。