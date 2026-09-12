自創「不副署權」 賴卓搞雙標、赤裸裸獨裁

行政院昨天副署立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」（以下簡稱無人機條例），行政院長卓榮泰表示，立法院通過無人機條例出現「政院要Ａ、立院給Ｂ」，但基於國防與產業不能等，政院衡量法案內容後，認為其並未違憲，在法定期限內副署，並呼籲立法院盡速審查後續相關五百五十九億元追加預算。

然而，面對先前立法院三讀通過的兒少成長及未來帳戶條例，卓揆卻扣上侵犯行政權、違反預算編列原則的大帽子，堅決不副署；同樣是由國會拍板、並涉及跨部會權責與龐大預算編列的無人機條例，行政院又能放寬詮釋、通融副署。行政院的副署標準隨著政治需要任意切換，暴露出賴卓體制玩弄憲法、愚弄國人的傲慢算計。

賴清德總統就職以來，儼然將「合憲」當成了對抗多數民意的政治擋箭牌。立法院邀其國情報告，他推稱要合憲；在野黨依法監督施政，他批評要合憲。然而，當賴總統口口聲聲要求在野黨守憲之際，他任命的行政院長卻在進行憲政史上前所未有的毀憲擴權。從去年底至今，卓內閣已數度以自創的「不副署權」攔截國會通過的法律生效。賴政府如此秀下限的雙標套路，完全是把憲法當成了隨取隨用的政治遮羞布。

更深層的憲政危機，在於行政權對「國民主權」與「責任政治」的嚴重蔑視。民主政治的核心在於民意正當性，總統與立法委員均由人民直接選舉產生，具備最強大的直接民意，國會三讀通過法律，是行使人民賦予的立法權；反觀行政院長，其權力來源僅是總統的個人任命，民意基礎極其薄弱。一個僅具間接民意的閣揆，憑什麼自封為憲法審查官？又憑什麼憑個人喜惡與政治考量，選擇性地動用副署權來阻擋人民直選國會所通過的法律？

憲法增修條文規定，行政院若認為國會通過之法案窒礙難行，正途僅有移請立法院覆議；若覆議未獲通過，行政院長依法只能接受，這正是憲法當中行政院對立法院負責的具體要求。如今卓揆跳過覆議程序，將副署權當成法案過濾器，想副署就副署、不想副署就耍賴，行政院已變為凌駕於國會與民意之上的太上機關，這不正是赤裸裸的「行政獨裁」？

依憲治國絕非執政者包裝獨裁的工具。賴總統及卓揆過往多次自稱是「最忠實的憲法捍衛者」，如今卻厚著臉皮搞雙標、玩弄權術。當副署權淪為政黨利益的篩選器，遭受破壞的不僅是單一法案，而是全體國人對民主憲政的信任。

賴卓體制若繼續以雙標手段撕裂憲政秩序、無視法治底線，終將面臨民意的嚴酷檢驗。